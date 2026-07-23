Cuba al borde del colapso eléctrico: la UNE prevé apagones de 2,260 MW

La Unión Eléctrica (UNE) pronostica una afectación de 2,260 MW durante el horario pico nocturno de este jueves, con una disponibilidad de apenas 970 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,200 MW.

Según la nota informativa oficial del organismo, la noche del miércoles dejó un saldo devastador. La mayor afectación alcanzó los 2,162 MW a las 22:50 horas, con impacto en todas las provincias del país durante las 24 horas del día, incluyendo la madrugada.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, confirmó el panorama en declaraciones al canal estatal Canal Caribe.

«Las afectaciones al servicio que estamos previendo son elevadas durante todo el día, alcanzando en la máxima demanda del sistema 2,260 megavatios. Muy complicada la operación del sistema».

En la madrugada de este jueves, la disponibilidad de generación cayó a apenas 890 MW en el Despacho Nacional de Carga, con una afectación que rondaba los 1,800 MW al amanecer. Para el mediodía se estimaba una afectación de 1,500 MW, cifra que escalaría hasta los 2,260 MW en las horas nocturnas de mayor consumo.

El cuadro de averías en las termoeléctricas es extenso. Están fuera de servicio por fallas las unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), las unidades 1 y 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna (Santa Cruz), la unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre (Nuevitas), la unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) y la unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté).

A eso se suman otras unidades en mantenimiento programado en las plantas de Santa Cruz, Renté y Nuevitas.

Guerra Hernández señaló que solo se prevé la incorporación de la Unidad 2 de Santa Cruz, con 80 MW, en el transcurso del día. La Unidad 5 de Mariel será sometida a una prueba hidráulica y podría sumarse «a finales de la noche, nunca para la máxima demanda».

La generación distribuida también está paralizada: 106 centrales están fuera de servicio por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa.

El funcionario resumió las causas estructurales del colapso. «Es una combinación de esos dos elementos, la falta de combustible y que tenemos realmente la cantidad de unidades generadoras fuera de servicio, o sea por avería, o sea por mantenimiento, que hacen que la disponibilidad esté disminuida y que las afectaciones sean elevadas durante todo el día».

Los 54 parques solares fotovoltaicos del país generaron 5,255 MWh el miércoles, con una potencia máxima de 863 MW, y aportan alivio durante las horas diurnas. Sin embargo, no resuelven el déficit nocturno que es cuando la crisis se agudiza.

Esta jornada se enmarca en un deterioro acelerado que ha incluido al menos cinco apagones totales del sistema eléctrico en lo que va de 2026: el 6, el 10 y el 14 de julio fueron los tres más recientes, este último con restablecimiento total recién el 15 de julio a las 7:00 de la mañana.

El 8 de julio se registró un déficit de 2,341 MW, descrito como el mayor de la historia del país, una marca que la crisis de este jueves amenaza con rozar nuevamente.