Apagones en Cuba: Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por escasez de combustible

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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó este lunes que 106 centrales de generación distribuida están paralizadas por falta de combustible, agravando una crisis eléctrica que ya dejó al país sin luz durante las 24 horas del domingo.

El sistema electroenergético nacional (SEN) arrancó este lunes con una disponibilidad de apenas 1,150 MW frente a una demanda de 2,690 MW, lo que genera una afectación actual de 1,555 MW.

El panorama nocturno es aún más sombrío. La UNE proyecta para el horario pico una disponibilidad de 1,155 MW ante una demanda de 3,150 MW, con un déficit esperado de 1,990 MW y una afectación pronosticada de 2,020 MW.

Además de las 106 centrales de generación distribuida sin combustible, el organismo reportó fuera de servicio la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa, instalaciones que en conjunto representan una pérdida aproximada de 1,203 MW.

En cuanto a las termoeléctricas convencionales, varias unidades permanecen en avería: las unidades seis y ocho de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel; la unidad dos de Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la unidad tres de Antonio Maceo, en Renté.

Otras unidades están en mantenimiento: la unidad tres de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz; las unidades cinco y seis de Antonio Maceo, en Renté; y la unidad cinco de Diez de Octubre, en Nuevitas.

La UNE reconoció que el domingo «el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación», con una afectación máxima de 1,775 MW registrada a las 21:50 de la noche e impacto en todas las provincias del país.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron el domingo 5,245 MW/hora con una potencia máxima de 642 MW, cifra insuficiente para compensar el enorme déficit estructural del sistema.

La escasez de combustible es la causa directa del colapso de la generación distribuida. Cuba lleva más de tres meses sin recibir envíos regulares de petróleo, lo que ha paralizado los miles de grupos electrógenos diésel y fuel oil que operan como respaldo al sistema termoeléctrico.

Esta situación se produce apenas tres días después del cuarto apagón total del año, ocurrido el 10 de julio cuando una falla en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus dejó sin electricidad a aproximadamente 10 millones de personas en 35 minutos.

El 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia del país: 2,341 MW, con el 73% de la población afectada de forma simultánea.

Tras el apagón del 10 de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel culpó al «cerco petrolero» por el colapso, mientras el ministro de Energía y Minas prometió resistencia ante la crisis.

Cuba ha tenido ocho apagones totales del SEN en aproximadamente 24 meses, cuatro de ellos solo en lo que va de 2026, en un contexto donde muchos circuitos de La Habana permanecen apagados por averías y la población lleva semanas soportando interrupciones que superan las 20 horas diarias y afectaciones al servicio de agua potable.