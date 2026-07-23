MediCuba culpa a las sanciones de Trump por retención de contenedores con medicamentos

MediCuba S.A., la empresa estatal cubana encargada de importar medicamentos e insumos para el Sistema Nacional de Salud, denunció la retención de 10 contenedores con recursos esenciales varados en puertos de Jamaica y Colombia, en una queja difundida en redes sociales el 16 de julio y amplificada por medios oficiales cubanos el martes.

La empresa atribuye la situación a las navieras CMA CGM (Francia) y Hapag-Lloyd (Alemania), que suspendieron sus operaciones hacia Cuba en mayo de 2026 tras la firma de la Orden Ejecutiva 14404 por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias de Estados Unidos.

En el puerto de Kingston, Jamaica, permanecen retenidos cinco contenedores con insumos para el programa de nefrología —líneas arteriovenosas, agujas de fístula y dializadores— que llegaron al puerto los días 14 y 16 de junio.

Según el medio oficialista Adelante, esos materiales son «imprescindibles» para garantizar la hemodiálisis de más de 3,000 pacientes en todo el país.

Tres contenedores adicionales con bolsas de sangre también permanecen retenidos en Kingston.

Captura de Facebook

En el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, Hapag-Lloyd mantiene bloqueados dos contenedores con Valproato de Sodio de 500 miligramos en tabletas, medicamento anticonvulsivante utilizado en el tratamiento de la epilepsia.

MediCuba subrayó que «la privación de este fármaco esencial representa una amenaza directa a la salud pública, pues la epilepsia requiere tratamiento continuo para evitar crisis convulsivas y el deterioro de los pacientes».

En su publicación de Facebook, la empresa estatal afirmó que CMA CGM y Hapag-Lloyd «han suspendido el envío de contenedores hacia Cuba» y denunció «enérgicamente la retención y el no envío de nueve contenedores con recursos esenciales, cuya ausencia afecta gravemente al Sistema Nacional de Salud».

El régimen cubano enmarca la situación dentro del embargo estadounidense y exige la liberación inmediata de los contenedores, aunque no ofrece explicación sobre por qué sus propias estructuras empresariales —incluyendo el conglomerado militar GAESA, designado por el Departamento de Estado el 7 de mayo— generan el riesgo de sanciones que llevó a las navieras a suspender operaciones.

Las navieras emitieron un aviso de suspensión de reservas el 14 de mayo de 2026, confirmado por Reuters días después, citando «preocupaciones de cumplimiento» ante las nuevas sanciones.

No es la primera vez que contenedores con suministros médicos quedan varados por esta causa: un hospital de Santiago de Cuba denunció el 15 de julio que más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas enviadas por la organización española SODePAZ permanecen igualmente retenidas en Kingston.

La reducción del transporte marítimo hacia Cuba tras la salida de las navieras también ha elevado el costo de los bienes importados, según reportes de finales de junio, agravando una crisis de escasez de medicamentos que arrastra la isla desde hace años.