MediCuba culpa a las sanciones de Trump por retención de contenedores con medicamentos

MediCuba S.A., la empresa estatal cubana encargada de importar medicamentos e insumos para el Sistema Nacional de Salud, denunció la retención de 10 contenedores con recursos esenciales varados en puertos de Jamaica y Colombia, en una queja difundida en redes sociales el 16 de julio y amplificada por medios oficiales cubanos el martes.
La empresa atribuye la situación a las navieras CMA CGM (Francia) y Hapag-Lloyd (Alemania), que suspendieron sus operaciones hacia Cuba en mayo de 2026 tras la firma de la Orden Ejecutiva 14404 por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias de Estados Unidos.
En el puerto de Kingston, Jamaica, permanecen retenidos cinco contenedores con insumos para el programa de nefrología —líneas arteriovenosas, agujas de fístula y dializadores— que llegaron al puerto los días 14 y 16 de junio.
Según el medio oficialista Adelante, esos materiales son «imprescindibles» para garantizar la hemodiálisis de más de 3,000 pacientes en todo el país.
Tres contenedores adicionales con bolsas de sangre también permanecen retenidos en Kingston.
En el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, Hapag-Lloyd mantiene bloqueados dos contenedores con Valproato de Sodio de 500 miligramos en tabletas, medicamento anticonvulsivante utilizado en el tratamiento de la epilepsia.
MediCuba subrayó que «la privación de este fármaco esencial representa una amenaza directa a la salud pública, pues la epilepsia requiere tratamiento continuo para evitar crisis convulsivas y el deterioro de los pacientes».
En su publicación de Facebook, la empresa estatal afirmó que CMA CGM y Hapag-Lloyd «han suspendido el envío de contenedores hacia Cuba» y denunció «enérgicamente la retención y el no envío de nueve contenedores con recursos esenciales, cuya ausencia afecta gravemente al Sistema Nacional de Salud».
El régimen cubano enmarca la situación dentro del embargo estadounidense y exige la liberación inmediata de los contenedores, aunque no ofrece explicación sobre por qué sus propias estructuras empresariales —incluyendo el conglomerado militar GAESA, designado por el Departamento de Estado el 7 de mayo— generan el riesgo de sanciones que llevó a las navieras a suspender operaciones.
Las navieras emitieron un aviso de suspensión de reservas el 14 de mayo de 2026, confirmado por Reuters días después, citando «preocupaciones de cumplimiento» ante las nuevas sanciones.
No es la primera vez que contenedores con suministros médicos quedan varados por esta causa: un hospital de Santiago de Cuba denunció el 15 de julio que más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas enviadas por la organización española SODePAZ permanecen igualmente retenidas en Kingston.
La reducción del transporte marítimo hacia Cuba tras la salida de las navieras también ha elevado el costo de los bienes importados, según reportes de finales de junio, agravando una crisis de escasez de medicamentos que arrastra la isla desde hace años.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de medicamentos en Cuba debido a sanciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué están retenidos los contenedores con medicamentos en puertos de Jamaica y Colombia?
Los contenedores con medicamentos están retenidos debido a las sanciones impuestas por la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump, que ha llevado a las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd a suspender operaciones hacia Cuba. Esto ha generado que los contenedores se queden varados en puertos internacionales.
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¿Qué impacto tiene la retención de insumos médicos en el sistema de salud cubano?
La retención de insumos médicos, como los necesarios para la hemodiálisis y medicamentos anticonvulsivantes, representa una amenaza directa a la salud pública en Cuba, afectando el tratamiento continuo de enfermedades crónicas y poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes.
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¿Por qué las navieras han suspendido sus operaciones con Cuba?
Las navieras han suspendido sus operaciones debido a las "preocupaciones de cumplimiento" derivadas de las sanciones estadounidenses contra GAESA, el conglomerado militar cubano. Las sanciones secundarias afectan a las empresas extranjeras que mantienen operaciones con entidades cubanas vinculadas al régimen.
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¿Cómo afecta la crisis logística actual a la economía cubana?
La crisis logística ha elevado el costo de los bienes importados y agravado la escasez de medicamentos, intensificando una crisis sanitaria y económica que ya arrastraba la isla. La dependencia de Cuba del comercio marítimo para sus suministros básicos se ve severamente afectada.
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¿Cuál es el trasfondo del deterioro del sistema de salud en Cuba?
El deterioro del sistema de salud cubano es estructural y anterior a las sanciones recientes, marcado por décadas de mala gestión estatal, corrupción, y el colapso de la industria farmacéutica nacional. Las sanciones agravaron una situación ya crítica, pero no son la única causa del colapso.
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