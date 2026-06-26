Reducción del transporte hacia Cuba eleva el costo de los habanos en el mundo

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La crisis del transporte hacia Cuba comenzó a tener consecuencias fuera de la isla. Uno de los mayores distribuidores de habanos del mundo anunció que aplicará un recargo del 6.5 % a todos sus pedidos debido al aumento de los costos para sacar los puros cubanos del país.

La medida fue adoptada por Phoenicia T.A.A. Cyprus Ltd., distribuidor de los productos de Habanos S.A. en más de 50 países de Europa, África y Oriente Medio, según informó la publicación especializada Halfwheel.

En un comunicado enviado a sus clientes, la empresa explicó que la reducción del tráfico marítimo con Cuba la ha obligado a recurrir al transporte aéreo, una alternativa mucho más costosa y con capacidad limitada.

«Esta opción presenta limitaciones importantes, como la disponibilidad limitada de vuelos y unos costes de transporte sustancialmente más elevados, que pueden superar el 15 % del valor de los puros importados. Dadas estas circunstancias excepcionales, consideramos necesario repercutir una parte de estos costes adicionales», señaló la compañía.

El recargo entró en vigor el 23 de junio y se aplicará por separado en todas las ofertas y pedidos, en lugar de incorporarse al precio de cada producto. Phoenicia aseguró que se trata de una medida temporal y que será eliminada cuando se restablezcan los servicios marítimos hacia la isla.

La decisión refleja el deterioro de la logística cubana, agravado durante 2026 por la reducción de las conexiones marítimas y aéreas con el país.

En el transporte marítimo, navieras internacionales como Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron sus operaciones con Cuba, mientras que las restricciones impuestas por Estados Unidos a las empresas vinculadas con GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, también afectaron el movimiento de mercancías hacia la isla.

A ello se suma la crisis del transporte aéreo. Durante este año, más de una decena de aerolíneas suspendieron sus vuelos a Cuba debido, entre otros factores, a la escasez de combustible para aviación, reduciendo significativamente la capacidad de carga disponible.

Las dificultades logísticas se producen en un momento especialmente delicado para la industria tabacalera cubana. En marzo ya se reportaban problemas de abastecimiento de habanos en Canadá y el Festival Internacional del Habano 2026 fue cancelado.

Pese a ese escenario, Habanos S.A. continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el régimen cubano. En 2024 la empresa alcanzó ventas récord por 827 millones de dólares, con Europa como su mercado más importante, al concentrar el 55 % de la facturación mundial.

Phoenicia es distribuidor exclusivo de Habanos S.A. en Chipre, Grecia, Malta, Turquía, Ucrania y la mayor parte del continente africano. Su decisión constituye uno de los primeros efectos visibles de la crisis logística cubana sobre la cadena internacional de distribución del tabaco premium y evidencia que las dificultades para transportar mercancías desde la isla ya comienzan a repercutir en los mercados internacionales.