Hospital cubano denuncia que 3,5 millones de jeringuillas para Cuba permanecen retenidas en Jamaica

El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente "Saturnino Lora Torres", de Santiago de Cuba, denunció que un cargamento con más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas destinadas al sistema de salud de la isla permanece retenido en el puerto de Kingston, Jamaica, tras la suspensión de los servicios marítimos hacia Cuba por parte de la naviera francesa CMA CGM.

La institución hizo pública la situación a través de una publicación en Facebook, donde explicó que el material fue enviado por la organización española SODePAZ (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz) y forma parte de un grupo de contenedores que no ha podido llegar a la isla.

Según el hospital, CMA CGM dejó decenas de contenedores con destino a Cuba en el puerto jamaicano y no ha ofrecido una alternativa para completar el traslado.

De acuerdo con la denuncia, la naviera solo contempla dos opciones: devolver la carga al puerto de origen o transferirla a otra empresa de transporte, con los costos a cargo del remitente.

La suspensión de los envíos a Cuba

La situación se produce después de que CMA CGM y la naviera alemana Hapag-Lloyd suspendieran sus operaciones hacia y desde Cuba a mediados de mayo de 2026.

Ambas compañías confirmaron la paralización de sus servicios pocos días después de emitir órdenes internas para dejar de aceptar nuevas reservas con destino a la isla. Según fuentes citadas por Reuters, las dos empresas representan una parte significativa del tráfico marítimo de carga de Cuba.

La decisión se produjo tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano y endureció las restricciones para empresas extranjeras que mantengan operaciones con ellas.

Posteriormente, el 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones adicionales contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, al que el Departamento de Estado considera un actor central de la economía estatal.

Impacto en el sistema de salud

La retención del cargamento ocurre en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario cubano, afectado desde hace años por la escasez de medicamentos, insumos médicos y material desechable.

Las más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas estaban destinadas a instituciones de salud de la isla, según la publicación del hospital santiaguero.

En abril de este año, organismos de Naciones Unidas alertaron sobre el deterioro de la situación sanitaria en Cuba, mientras las autoridades cubanas han reconocido dificultades para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos esenciales.

Las sanciones estadounidenses contemplan excepciones para medicamentos y ayuda humanitaria. Sin embargo, las restricciones financieras y logísticas han complicado las operaciones de numerosas empresas y organizaciones que buscan enviar suministros a la isla.

Hasta el momento, CMA CGM no ha informado públicamente sobre una fecha para reanudar sus servicios hacia Cuba ni sobre una solución para los contenedores que permanecen retenidos en Kingston.