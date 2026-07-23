Cubana limpia el baño del hospital donde está ingresada su hija: «Al menos sentiré un poquito de comodidad»

Una madre cubana se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar cómo decidió limpiar con sus propias manos el baño del hospital donde permanece ingresada su hija, ante las deficientes condiciones de higiene del centro.

El video, publicado en Facebook por Suramy Cuba el pasado 18 de julio, supera las 418,000 reproducciones y ha generado miles de reacciones y comentarios de cubanos que aseguran haber vivido situaciones similares en hospitales de todo el país.

«Muchas madres me dicen: "Tú estás loca, vas a limpiar el baño". Pero no importa. Al menos sentiré un poquito de comodidad en los días que mi hija esté hospitalizada», explica la mujer mientras friega el sanitario.

En las imágenes se observa a Suramy utilizando materiales improvisados: una bolsa de nailon, detergente, un estropajo, una frazada para el piso y una escobilla vieja.

Incluso fabrica un destupidor casero con un palo y un pomo plástico cortado, un método que, según cuenta, aprendió de otra madre que también permanece en la sala.

La cubana aclara que el hospital cuenta con personal de limpieza, pero considera que las condiciones y los recursos son insuficientes.

«Dan una pasada por el piso y más nada», comenta, aunque evita responsabilizar directamente a los trabajadores y reconoce que los bajos salarios tampoco ayudan.

«Yo aquí aportando mi granito de arena, contribuyendo a que todo esté más limpio para nuestros hijos, las madres que estamos ahora y para las que vengan nuevas», afirma.

Al terminar, muestra el resultado.

«No queda como el baño de una casa, pero al menos un poquito más acogedor, más limpio, más oloroso».

Sobre las cucarachas, admite resignada: «Por esas sí no puedo hacer nada».

La publicación desató una avalancha de testimonios de cubanas que relataron haber vivido situaciones idénticas en hospitales de todo el país: el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, el Calixto García, el Celia Sánchez de Manzanillo, el pediátrico de Pinar del Río, el Guevara de Las Tunas y el materno Clodomira Acosta, entre otros.

Uno de los comentarios más compartidos reflejó la persistencia del problema durante décadas.

«De esto hace 28 años y hoy estás viviendo lo mismo que mi mamá... dos generaciones de madres», escribió una usuaria.

Otra resumió el sentimiento de muchos cubanos con una frase que acumuló decenas de reacciones: «Los cubanos llevan 67 años normalizando todo. ¿Hasta cuándo?».

Una crisis que se repite

El caso vuelve a poner el foco sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria en Cuba.

En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre falta de higiene, escasez de agua, plagas de insectos y el deterioro de numerosos centros de salud.

En junio, familiares de pacientes denunciaron la presencia de chinches, cucarachas, baños tupidos y falta de agua en el Hospital Materno de Matanzas. Días después también trascendieron denuncias similares en otro centro hospitalario del país.

La crisis sanitaria ha sido documentada además por medios internacionales. France 24 advirtió recientemente que el sistema de salud cubano se encuentra «al borde del colapso», afectado por la escasez de insumos, equipos averiados y una creciente sobrecarga asistencial.

Mientras tanto, el gesto de Suramy ha sido interpretado por miles de usuarios como el reflejo de una realidad cotidiana para muchas familias cubanas: cuidar a un ser querido hospitalizado implica, en ocasiones, asumir también tareas básicas de limpieza para intentar garantizar condiciones mínimas de higiene.