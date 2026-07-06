Así están los baños del hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba

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Nuevas imágenes publicadas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook documentan las condiciones higiénico-sanitarias del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, uno de los principales centros médicos de la segunda ciudad más importante del país.

Las fotografías muestran inodoros oxidados y sin tapa, paredes y pisos con humedad severa, y cubos improvisados con papel de periódico arrugado usado como sustituto del papel higiénico.

Una segunda imagen revela una caja de cartón colocada en el suelo como recipiente de basura, donde se mezclan bolsas de suero médico, tubos de catéter, papel usado y latas, sin ningún protocolo de bioseguridad.

No se trata de una denuncia aislada. El 30 de noviembre de 2025, Mayeta Labrada ya había documentado el estado crítico de la Sala 5D del mismo hospital, destinada a pacientes con enfermedades crónicas: inodoros rotos, tuberías con mal olor y pasillos encharcados.

En aquella ocasión, un familiar de paciente declaró bajo anonimato: «Entrar a un baño es un reto… no debería ser así para un enfermo».

El 4 de diciembre de 2025 se reportó una infestación de cucarachas en el baño de la sala de partos, donde recién paridas y sus bebés debían convivir con suciedad y humedad.

Cinco días después, el servicio de hemodiálisis se interrumpió por horas por falta de sal para la planta de desinfección, dejando pacientes sin tratamiento.

En enero de 2026, nuevas denuncias revelaron aguas albañales corriendo bajo las camas de pacientes en la Sala 5B del quinto piso, consecuencia de baños colapsados y tuberías obsoletas.

El 30 de mayo de 2026, Mayeta volvió a publicar sobre las condiciones de los baños de la sala de cirugía del mismo centro, y ese mismo día reportó tensión y presencia policial en el hospital.

Las autoridades del Juan Bruno Zayas no han dado respuestas estructurales al problema: las únicas medidas registradas han sido el traslado del servicio de ginecología y la recepción de donativos de colchones.

El trabajo de Mayeta Labrada, radicado en Washington D.C., le ha generado represalias: en mayo de 2026 denunció haber recibido amenazas directas por WhatsApp desde Cuba tras su cobertura de la crisis sanitaria en la isla.

El deterioro del Juan Bruno Zayas refleja el colapso del sistema de salud cubano: más de 96,000 pacientes aguardan cirugías pendientes, la mortalidad infantil casi se triplicó entre 2018 y 2025, y 385 instalaciones de salud reportan daños graves.

El propio ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, admitió en febrero de 2026 que el gobierno no resolverá en el corto plazo la falta de recursos en el sector sanitario.