Madre cubana denuncia plaga de cucarachas en hospital pediátrico: «Nos tuvimos que poner algodón en los oídos»

Una madre cubana identificada como Suramy Cuba denunció en un video de Facebook una plaga de cucarachas en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, de Marianao, La Habana, mientras su hija permanecía ingresada en el centro.
«Es terrible ingresar en un hospital, nos tuvimos que poner algodón en los oídos porque las cucarachas te caminan por arriba, qué suciedad donde hay niños tan pequeños», declaró la mujer en la grabación, que acumuló más de 72,000 reproducciones y cerca de 1,741 reacciones en la red social.
En las imágenes, la madre muestra cucarachas desplazándose por el piso, las camas y las paredes de la sala donde está ingresada su hija. Relata que intentó descansar unos minutos y despertó con una cucaracha caminándole por el brazo.
La denuncia no es la primera contra ese mismo hospital. En septiembre de 2023 ya se documentó una infestación similar, con imágenes que mostraban cucarachas sobre colchones y barandillas de camas pediátricas.
En marzo de este año, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó el centro, ocasión en que medios recordaron que el hospital «no ha estado exento de escándalos», en referencia precisamente a aquella denuncia de 2023.
El patrón se repite en otros centros del país. El Hospital Pediátrico Ángel Arturo Aballí de La Habana fue denunciado en febrero de 2025 por invasión de cucarachas y chinches. En mayo de 2025, el pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey fue señalado por cucarachas, orina estancada y malos olores. En agosto de 2025, el Hospital Lenin de Holguín acumuló denuncias similares por chinches y cucarachas en colchones y baños sin agua.
En junio de este año, el Hospital Materno de Matanzas fue denunciado por una plaga de chinches y cucarachas en camas y baños sin agua.
La insalubridad se produce en el marco de un colapso sanitario sin precedentes en Cuba: solo el 30% del cuadro básico nacional de medicamentos está disponible, con 461 de 651 fármacos sin existencias. La mortalidad infantil alcanzó 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos, más del doble que en 2018, cuando era de 4.0. Más de 11,000 niños esperan cirugía en todo el país.
Los hospitales operan además con apagones de hasta veinte horas diarias que comprometen la preservación de medicamentos y el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos pediátricos.
Este martes, la organización humanitaria Open Arms llegó a La Habana para entregar equipamiento fotovoltaico a la UCI pediátrica del propio Hospital Juan Manuel Márquez, una iniciativa que evidencia la magnitud del deterioro que enfrentan los niños cubanos ingresados en ese centro.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en hospitales de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez en La Habana?
El Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez en La Habana enfrenta una grave plaga de cucarachas. Las denuncias incluyen cucarachas en camas, paredes y pisos, afectando a pacientes y familiares. Esta situación se repite desde 2023, evidenciando una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades sanitarias.
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¿Qué otros hospitales en Cuba han sido denunciados por problemas de salubridad?
Varios hospitales en Cuba han sido denunciados por condiciones insalubres, incluyendo plagas de cucarachas y chinches. Entre ellos se encuentran el Hospital Pediátrico Ángel Arturo Aballí, el Hospital Lenin de Holguín, y el Hospital Ginecobstétrico Docente José Ramón López Tabrane en Matanzas. Estos problemas reflejan un colapso generalizado del sistema de salud en el país.
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¿Cuál es el estado de la infraestructura sanitaria en Cuba?
La infraestructura sanitaria en Cuba enfrenta un deterioro significativo. Esto incluye hospitales con problemas severos de higiene, falta de recursos básicos, colapso de sistemas de saneamiento, y una escasez crítica de medicamentos. Las condiciones insalubres se ven agravadas por apagones prolongados que afectan el funcionamiento de los equipos médicos.
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¿Cómo afecta la crisis sanitaria a la población infantil en Cuba?
La crisis sanitaria en Cuba impacta gravemente a la población infantil. La falta de higiene y recursos en hospitales pediátricos pone en riesgo la salud de los niños, con un incremento notable en la mortalidad infantil y miles de niños a la espera de cirugías. Las condiciones insalubres, junto con la escasez de medicinas, agravan la situación de vulnerabilidad de los menores en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.