Madre cubana denuncia plaga de cucarachas en hospital pediátrico: «Nos tuvimos que poner algodón en los oídos»

Una madre cubana identificada como Suramy Cuba denunció en un video de Facebook una plaga de cucarachas en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, de Marianao, La Habana, mientras su hija permanecía ingresada en el centro.

«Es terrible ingresar en un hospital, nos tuvimos que poner algodón en los oídos porque las cucarachas te caminan por arriba, qué suciedad donde hay niños tan pequeños», declaró la mujer en la grabación, que acumuló más de 72,000 reproducciones y cerca de 1,741 reacciones en la red social.

En las imágenes, la madre muestra cucarachas desplazándose por el piso, las camas y las paredes de la sala donde está ingresada su hija. Relata que intentó descansar unos minutos y despertó con una cucaracha caminándole por el brazo.

La denuncia no es la primera contra ese mismo hospital. En septiembre de 2023 ya se documentó una infestación similar, con imágenes que mostraban cucarachas sobre colchones y barandillas de camas pediátricas.

En marzo de este año, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó el centro, ocasión en que medios recordaron que el hospital «no ha estado exento de escándalos», en referencia precisamente a aquella denuncia de 2023.

El patrón se repite en otros centros del país. El Hospital Pediátrico Ángel Arturo Aballí de La Habana fue denunciado en febrero de 2025 por invasión de cucarachas y chinches. En mayo de 2025, el pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey fue señalado por cucarachas, orina estancada y malos olores. En agosto de 2025, el Hospital Lenin de Holguín acumuló denuncias similares por chinches y cucarachas en colchones y baños sin agua.

En junio de este año, el Hospital Materno de Matanzas fue denunciado por una plaga de chinches y cucarachas en camas y baños sin agua.

La insalubridad se produce en el marco de un colapso sanitario sin precedentes en Cuba: solo el 30% del cuadro básico nacional de medicamentos está disponible, con 461 de 651 fármacos sin existencias. La mortalidad infantil alcanzó 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos, más del doble que en 2018, cuando era de 4.0. Más de 11,000 niños esperan cirugía en todo el país.

Los hospitales operan además con apagones de hasta veinte horas diarias que comprometen la preservación de medicamentos y el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos pediátricos.

Este martes, la organización humanitaria Open Arms llegó a La Habana para entregar equipamiento fotovoltaico a la UCI pediátrica del propio Hospital Juan Manuel Márquez, una iniciativa que evidencia la magnitud del deterioro que enfrentan los niños cubanos ingresados en ese centro.