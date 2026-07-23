Desde una bañera, El Divo anuncia su incursión en OnlyFans

El Divo de Placetas volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que dejó a más de uno haciendo cálculos... y a otros buscando la tarjeta de crédito.

Desde una bañera repleta de espuma, con una copa en la mano, gafas de sol y actitud de estrella, el artista cubano compartió una fotografía acompañada de una frase que disparó la curiosidad de sus seguidores: "ME HUELE A OnlyFans".

La imagen no tardó en desatar especulaciones. Mientras algunos pensaban que se trataba de una simple broma o una estrategia para llamar la atención, otros apostaban a que el anuncio iba completamente en serio.

Y no se equivocaron.

Pocas horas después, Eduardo Antonio anunció su desembarco en OnlyFans con una segunda publicación en Instagram. En ella promociona una suscripción de 49.99 dólares al mes y promete contenido "exclusivo, real, sin filtros, solo para mis fans más fieles".

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en inundar los comentarios.

"Por fin. Tu sueño hecho realidad", escribió un seguidor entre emojis de fuego. "Listo, vamos 50/50?", bromeó otro usuario, mientras decenas más respondieron con carcajadas, llamas y mensajes celebrando la inesperada noticia.

Aunque OnlyFans es conocida principalmente por el contenido para adultos, la plataforma también alberga perfiles de artistas, celebridades y creadores que ofrecen material exclusivo a cambio de una suscripción.

Por ahora, El Divo no ha revelado qué tipo de publicaciones encontrarán quienes decidan unirse a su cuenta, pero su mensaje deja las expectativas bien elevadas porque viene "caliente picante sal y pimienta".

Lo que sí consiguió fue exactamente lo que mejor sabe hacer: generar conversación. Bastó una bañera llena de espuma, una copa y una frase con doble sentido para poner a miles de seguidores a comentar, especular y preguntarse qué sorpresas prepara ahora el irreverente artista cubano.

Conociendo a El Divo, todo indica que esto es apenas el comienzo del espectáculo.