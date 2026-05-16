El Divo regresa a Miami besando su suelo y envía mensaje a Cuba: «Al mundo entero voy a gritar abajo la dictadura»

Eduardo Antonio, conocido como «El Divo de Placetas», regresó este viernes a Miami tras su salida de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo y protagonizó un emotivo momento político al arrodillarse y besar el suelo del Aeropuerto Internacional de Miami, antes de lanzar un contundente mensaje contra el régimen cubano.

En declaraciones ofrecidas a Telemundo 51 a su llegada al aeropuerto, el cantante cubano afirmó: «Quiero agradecerle a todos los cubanos, a todos los latinos, a todo Puerto Rico que ha estado conmigo y al mundo entero le voy a gritar abajo la dictadura porque ya ese régimen se tiene que acabar y Cuba tiene que ser libre».

El gesto de besar el suelo, que El Divo realiza habitualmente al llegar a México, lo trasladó esta vez a Miami con una carga simbólica especial.

«Y ahora me voy a arrodillar como va cuando voy a México y beso el piso de México. Voy a besar mi piso de Miami», declaró el artista, quien añadió: «Yo di en esa casa la vida. Di mi alegría, di mis sentimientos. Di mis peleas, porque la vida tiene peleas. Di empatía y di verdades».

El Divo también habló del momento en que pidió a la producción que, si el régimen cubano caía, se le avisara para celebrarlo dentro de la casa.

«Eso no ha ocurrido todavía, pero yo sé que eso va a ocurrir muy pronto», afirmó con convicción.

Eduardo Antonio fue eliminado el 5 de mayo en un duelo final contra el actor Horacio Pancheri, quien recibió más votos del público y regresó a la competencia.

El cantante cubano había permanecido 77 días dentro del programa, como uno de los 21 participantes de la temporada que compiten por un premio de 200,000 dólares.

A lo largo de sus 12 semanas en el reality, fue nominado en múltiples ocasiones pero siempre fue rescatado por el voto masivo de su fandom, el «Team Divo».

Su regreso a Miami se convirtió así en algo más que la llegada de un participante de reality: fue un acto político ante las cámaras, con un mensaje directo al régimen que gobierna la isla desde hace más de seis décadas.