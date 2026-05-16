El Divo regresa a Miami besando su suelo y envía mensaje a Cuba: «Al mundo entero voy a gritar abajo la dictadura»

Eduardo Antonio, conocido como «El Divo de Placetas», regresó este viernes a Miami tras su salida de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo y protagonizó un emotivo momento político al arrodillarse y besar el suelo del Aeropuerto Internacional de Miami, antes de lanzar un contundente mensaje contra el régimen cubano.
En declaraciones ofrecidas a Telemundo 51 a su llegada al aeropuerto, el cantante cubano afirmó: «Quiero agradecerle a todos los cubanos, a todos los latinos, a todo Puerto Rico que ha estado conmigo y al mundo entero le voy a gritar abajo la dictadura porque ya ese régimen se tiene que acabar y Cuba tiene que ser libre».
El gesto de besar el suelo, que El Divo realiza habitualmente al llegar a México, lo trasladó esta vez a Miami con una carga simbólica especial.
«Y ahora me voy a arrodillar como va cuando voy a México y beso el piso de México. Voy a besar mi piso de Miami», declaró el artista, quien añadió: «Yo di en esa casa la vida. Di mi alegría, di mis sentimientos. Di mis peleas, porque la vida tiene peleas. Di empatía y di verdades».
El Divo también habló del momento en que pidió a la producción que, si el régimen cubano caía, se le avisara para celebrarlo dentro de la casa.
«Eso no ha ocurrido todavía, pero yo sé que eso va a ocurrir muy pronto», afirmó con convicción.
Eduardo Antonio fue eliminado el 5 de mayo en un duelo final contra el actor Horacio Pancheri, quien recibió más votos del público y regresó a la competencia.
El cantante cubano había permanecido 77 días dentro del programa, como uno de los 21 participantes de la temporada que compiten por un premio de 200,000 dólares.
A lo largo de sus 12 semanas en el reality, fue nominado en múltiples ocasiones pero siempre fue rescatado por el voto masivo de su fandom, el «Team Divo».
Su regreso a Miami se convirtió así en algo más que la llegada de un participante de reality: fue un acto político ante las cámaras, con un mensaje directo al régimen que gobierna la isla desde hace más de seis décadas.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de El Divo de Placetas y su posición política
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué El Divo de Placetas besó el suelo del aeropuerto de Miami?
El Divo de Placetas besó el suelo del aeropuerto de Miami como un gesto simbólico de agradecimiento y libertad. Este acto reflejó su emoción por regresar a un lugar que considera libre, en contraste con la situación en Cuba. Es un gesto que acostumbra hacer en México y que esta vez trasladó a Miami para enfatizar su mensaje político contra la dictadura cubana.
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¿Qué mensaje político envió Eduardo Antonio al llegar a Miami?
Al llegar a Miami, Eduardo Antonio lanzó un mensaje político contundente al afirmar: «Al mundo entero voy a gritar abajo la dictadura porque ya ese régimen se tiene que acabar y Cuba tiene que ser libre». Con esto, expresó su deseo de ver un cambio político en Cuba y su apoyo a la lucha por la libertad en la isla.
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¿Cómo fue la participación de El Divo en La Casa de los Famosos 6?
Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, participó durante 77 días en La Casa de los Famosos 6 de Telemundo. Fue uno de los 21 participantes y se destacó por su presencia carismática y su capacidad para generar conversación dentro y fuera de la casa. A pesar de ser eliminado, dejó una impresión duradera y fue constantemente rescatado por su fiel fandom, el "Team Divo".
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¿Por qué fue eliminado El Divo de Placetas de La Casa de los Famosos 6?
El Divo de Placetas fue eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras perder un duelo final contra el actor Horacio Pancheri, quien recibió más votos del público. A lo largo de la competencia, Eduardo Antonio fue nominado varias veces, pero logró mantenerse gracias al apoyo de sus seguidores hasta su eliminación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.