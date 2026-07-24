Ofrecen recompensa para encontrar a sospechosa de homicidio en Florida: Tiene tatuajes y suele disfrazarse

Las autoridades del condado de Walton, en el noroeste de Florida, intensificaron la búsqueda de Isabelle Rose Johnson, de 38 años, acusada del homicidio de un hombre cuyos restos fueron hallados en una tumba poco profunda. Ofrecen hasta $16,000 a quien aporte información que conduzca a su arresto.
La Oficina del Sheriff del condado de Walton describió a Johnson como una «maestra manipuladora» que «se disfraza bien», y advirtió que lleva casi un mes prófuga mientras las pesquisas se extienden a los estados de Alabama y Georgia.
La víctima, Jason Coulthart, de 43 años y oriundo de Nueva Jersey, fue reportado desaparecido el 24 de mayo pasado tras ser visto por última vez saliendo de un complejo residencial en Niceville, Florida.
Sus restos aparecieron el 25 de junio en una propiedad en Freeport, al norte de las playas de Emerald Coast, y la identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN el 9 de julio. Coulthart deja un hijo de 20 años, sus padres y un hermano menor.
El jueves, exactamente un mes después del hallazgo del cuerpo, las autoridades divulgaron nuevos detalles físicos de la sospechosa para facilitar su identificación.
Johnson tiene un tatuaje de rosa o flor en la mano izquierda, que comienza debajo del pulgar y se extiende hacia el índice, otro tatuaje en el tobillo derecho y un gran tatuaje de escorpión que va desde la nalga izquierda hasta el muslo izquierdo.
Los investigadores creen además que pudo haberse cortado y teñido el cabello para alterar su apariencia.
La sospechosa, que mide aproximadamente un metro sesenta y pesa unos 54 kilogramos, es conocida por operar bajo múltiples alias: «Harley», «Jessica Elaine Bowman», «Jessica Elaine Thrush», «Jessica Elaine Thrash», «Jessica Dowdy» y posiblemente «Denise».
Las autoridades advierten que Johnson podría intentar manipular a desconocidos alegando ser víctima de violencia doméstica u otras situaciones de vulnerabilidad para obtener transporte, dinero o refugio.
Cinco personas ya fueron arrestadas y acusadas de encubrimiento por presuntamente ayudarla a evadir a la policía.
Entre los detenidos figuran Bobbi Wagstaff, de 31 años; la pareja Martin y Sandra Leaverton, ambos de 63, de Fort Walton Beach; y Michael Ray White, de 74 años, y Kathleen Morris, de 59, de Santa Rosa Beach.
El jefe adjunto Dustin Cosson fue directo sobre el objetivo de la investigación: «Nuestra misión en este momento es encontrarla para poder hacerla responsable del homicidio».
La recompensa de $16,000 combina $11,000 aportados por Emerald Coast Crime Stoppers y la Asociación de Sheriffs de Florida, más $5,000 adicionales del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.
Quien tenga información puede llamar a la Oficina del Sheriff del condado de Walton al (850) 892-8111 o reportarse de forma anónima a Emerald Coast Crime Stoppers al (850) 863-TIPS.
La Oficina del Sheriff cerró su mensaje más reciente con una advertencia directa a la fugitiva: «Puede seguir huyendo. No vamos a dejar de buscarla. Sabemos quién se cansará primero».
Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de Isabelle Rose Johnson y el caso de homicidio en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Isabelle Rose Johnson y por qué es buscada?
Isabelle Rose Johnson es una sospechosa de homicidio buscada por las autoridades del condado de Walton, Florida. Está acusada del asesinato de Jason Coulthart, cuyos restos fueron encontrados en una tumba poco profunda. Johnson ha estado prófuga por casi un mes y se ofrece una recompensa de hasta $16,000 por información que conduzca a su arresto.
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¿Cuáles son las características físicas y los tatuajes de Isabelle Rose Johnson?
Isabelle Rose Johnson mide aproximadamente 1.60 metros y pesa unos 54 kilogramos. Tiene varios tatuajes distintivos: una rosa o flor en la mano izquierda, otro en el tobillo derecho y un gran tatuaje de escorpión desde la nalga izquierda hasta el muslo izquierdo. Estas características son clave para facilitar su identificación.
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¿Cómo puede la gente ayudar a localizar a Isabelle Rose Johnson?
Las personas pueden ayudar proporcionando información que conduzca a su arresto a la Oficina del Sheriff del condado de Walton llamando al (850) 892-8111 o de forma anónima a Emerald Coast Crime Stoppers al (850) 863-TIPS. Se ofrece una recompensa de hasta $16,000.
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¿Por qué las autoridades consideran a Isabelle Rose Johnson peligrosa?
Isabelle Rose Johnson es considerada peligrosa porque ha estado utilizando múltiples identidades y es conocida por disfrazarse bien. Además, podría intentar manipular a personas desconocidas alegando ser víctima de violencia doméstica para obtener ayuda y evadir a la justicia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.