Ofrecen recompensa para encontrar a sospechosa de homicidio en Florida: Tiene tatuajes y suele disfrazarse

Las autoridades del condado de Walton, en el noroeste de Florida, intensificaron la búsqueda de Isabelle Rose Johnson, de 38 años, acusada del homicidio de un hombre cuyos restos fueron hallados en una tumba poco profunda. Ofrecen hasta $16,000 a quien aporte información que conduzca a su arresto.

La Oficina del Sheriff del condado de Walton describió a Johnson como una «maestra manipuladora» que «se disfraza bien», y advirtió que lleva casi un mes prófuga mientras las pesquisas se extienden a los estados de Alabama y Georgia.

La víctima, Jason Coulthart, de 43 años y oriundo de Nueva Jersey, fue reportado desaparecido el 24 de mayo pasado tras ser visto por última vez saliendo de un complejo residencial en Niceville, Florida.

Sus restos aparecieron el 25 de junio en una propiedad en Freeport, al norte de las playas de Emerald Coast, y la identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN el 9 de julio. Coulthart deja un hijo de 20 años, sus padres y un hermano menor.

El jueves, exactamente un mes después del hallazgo del cuerpo, las autoridades divulgaron nuevos detalles físicos de la sospechosa para facilitar su identificación.

Walton County Sheriff's Office en X

Johnson tiene un tatuaje de rosa o flor en la mano izquierda, que comienza debajo del pulgar y se extiende hacia el índice, otro tatuaje en el tobillo derecho y un gran tatuaje de escorpión que va desde la nalga izquierda hasta el muslo izquierdo.

Los investigadores creen además que pudo haberse cortado y teñido el cabello para alterar su apariencia.

La sospechosa, que mide aproximadamente un metro sesenta y pesa unos 54 kilogramos, es conocida por operar bajo múltiples alias: «Harley», «Jessica Elaine Bowman», «Jessica Elaine Thrush», «Jessica Elaine Thrash», «Jessica Dowdy» y posiblemente «Denise».

Las autoridades advierten que Johnson podría intentar manipular a desconocidos alegando ser víctima de violencia doméstica u otras situaciones de vulnerabilidad para obtener transporte, dinero o refugio.

Cinco personas ya fueron arrestadas y acusadas de encubrimiento por presuntamente ayudarla a evadir a la policía.

Entre los detenidos figuran Bobbi Wagstaff, de 31 años; la pareja Martin y Sandra Leaverton, ambos de 63, de Fort Walton Beach; y Michael Ray White, de 74 años, y Kathleen Morris, de 59, de Santa Rosa Beach.

El jefe adjunto Dustin Cosson fue directo sobre el objetivo de la investigación: «Nuestra misión en este momento es encontrarla para poder hacerla responsable del homicidio».

La recompensa de $16,000 combina $11,000 aportados por Emerald Coast Crime Stoppers y la Asociación de Sheriffs de Florida, más $5,000 adicionales del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

Quien tenga información puede llamar a la Oficina del Sheriff del condado de Walton al (850) 892-8111 o reportarse de forma anónima a Emerald Coast Crime Stoppers al (850) 863-TIPS.

La Oficina del Sheriff cerró su mensaje más reciente con una advertencia directa a la fugitiva: «Puede seguir huyendo. No vamos a dejar de buscarla. Sabemos quién se cansará primero».