Investigan muerte de músico cubano en Sancti Spíritus e intento de ocultar el crimen

El músico Reinaldo Barroso, conocido por familiares y amigos como "Reinaldito", murió en la ciudad de Sancti Spíritus tras recibir dos heridas de arma blanca en el pecho, en un caso que ha conmocionado a la comunidad y es investigado por las autoridades.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la agresión ocurrió en una vivienda de la calle Independencia, cerca de la tienda La Vizcaína, donde Barroso se encontraba reunido con otras tres personas. Una discusión habría derivado en el ataque con arma blanca.

Uno de los aspectos que más indignación ha generado es lo ocurrido después de la agresión. Según numerosos testimonios publicados en redes sociales, las personas presentes no solicitaron asistencia médica de inmediato. En su lugar, habrían bañado a la víctima y cambiado su ropa, limpiaron la escena y posteriormente la trasladaron en un bicitaxi hasta su vivienda, donde falleció.

Un testimonio compartido en Facebook asegura que, al entregar a Barroso a sus familiares, le dijeron a su madre que sufría una hipoglucemia, sin explicar que había sido herido.

«Hay que tener un corazón bien negro para después de casi muerto llevárselo a la madre y decirle que tenía una hipoglucemia», escribió una usuaria que afirmó conocer a la familia de la víctima.

Una publicación del reportero de sucesos Niover Licea, conocido por su perfil Nio reportando un crimen, revela el nombre del presunto agresor, identificado como Erick Yumar Leiva Toyos y conocido como "Yumy", aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esa información ni han revelado la identidad del responsable.

«Dicen que estaban bebiendo y fue por un juego bruto y pesado entre ellos. Parece que hizo una hemorragia interna. Nada, que los vicios acaban con las personas», comentó otro internauta.

Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre las circunstancias del crimen. Sin embargo, el perfil de Facebook Mi lealtad acrisolada, vinculado al Ministerio del Interior, señaló que varias personas permanecen detenidas mientras avanzan las investigaciones.

El homicidio de Reinaldo Barroso ha provocado una ola de mensajes de dolor y reclamos de justicia en redes sociales. «Dígame usted: uno fallecido y el otro a las rejas. Qué desastre», resumió un internauta, reflejando el sentimiento de consternación que ha dejado el caso entre los espirituanos.

El crimen vuelve a poner el foco sobre el incremento de la violencia en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115 % respecto al año anterior. Por su parte, Cubalex documentó 28 homicidios durante el pasado mes de junio, reflejando la persistencia de este fenómeno.

Sancti Spíritus también ha sido escenario de otros hechos violentos en los últimos meses. En junio se reportaron dos feminicidios que conmocionaron a la provincia y, en mayo, un custodio de 78 años fue asesinado durante un robo en Yaguajay, caso por el que cuatro personas fueron detenidas.

Una psicóloga advirtió recientemente sobre la creciente normalización de la violencia como forma de relacionarse en la sociedad cubana, mientras el país descendió posiciones en el Índice de Paz Global de 2026.