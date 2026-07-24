Sismo perceptible en Santiago de Cuba: el noveno del año 2026

Un temblor de magnitud 3.1 sacudió este jueves la ciudad de Santiago de Cuba a las 10:13 de la noche, según reportó el Servicio Sismológico Nacional Cubano.

El epicentro se ubicó a 26 km al suroeste de la ciudad, en el mar Caribe, a una profundidad de 8.5 km.

El sismólogo Enrique Diego Arango Arias publicó el reporte en su perfil público de Facebook, donde detalló las coordenadas del evento: 19.90 grados de latitud norte y -76.06 grados de longitud oeste.

Hasta las 10:25 de la noche —hora de cierre del informe— se habían recibido reportes de perceptibilidad desde varios puntos de la ciudad, sin que se informaran daños materiales ni víctimas.

Arango Arias precisó que se trata del «sismo perceptible No. 9 del año 2026», lo que sitúa este evento dentro de una secuencia de actividad sísmica sostenida que ha marcado el oriente cubano durante los últimos meses.

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El año 2026 ha sido especialmente activo en la región. El 17 de marzo se registró el sismo más fuerte del año, de magnitud 6.0, que generó más de 160 réplicas y fue perceptible en Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.

Antes, el 8 de febrero, un sismo de magnitud 5.6 sacudió el sureste de Imías, y el 6 de marzo otro de magnitud 5.3 afectó el sur de esa misma zona. El 1 de julio se reportó un nuevo temblor de magnitud 3.9 al sureste de Imías, también sentido en Santiago de Cuba.

Apenas semanas antes del sismo de este jueves, el propio Arango Arias había alertado sobre una actividad inusual en Manzanillo, Granma.

«Muy interesante la actividad sísmica que se está registrando desde ayer en Manzanillo, por lo cual debemos estar atentos», escribió el sismólogo cubano el 29 de junio, cuando el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) había contabilizado 23 sismos entre el 27 y 28 de ese mes en el oriente del país.

El oriente de Cuba concentra alrededor del 70% de la actividad sísmica nacional, resultado de su proximidad con la falla Oriente, que marca el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Santiago de Cuba es la provincia con mayor frecuencia de sismos perceptibles del país: entre 10 y 15 por año, según el CENAIS.

Esta secuencia arrancó con especial intensidad el 10 de noviembre de 2024, cuando dos sismos de magnitud 6.7 y 5.8 sacudieron la zona de Pilón-Uvero, en Santiago de Cuba, causando daños materiales y desencadenando miles de réplicas que se extendieron durante semanas.

El sismo de este jueves, sin reportes de daños, es el noveno evento perceptible registrado en Cuba en lo que va de 2026, en un año que ya acumula varios de los temblores más significativos de la última década en la isla.