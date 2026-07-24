Preso político Yosvany Rosell rechaza el destierro para salir de prisión: «Que se vayan ellos»

El preso político holguinero Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, rechazó categóricamente la oferta del régimen cubano de liberarlo a cambio de abandonar el país.

Así lo denunció el martes su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, en un video publicado en Facebook que recoge el mensaje que él le transmitió durante la llamada telefónica semanal.

Según relató Mailin, las autoridades penitenciarias impidieron que su esposo llamara a la hora habitual —las 9 de la mañana— y solo le permitieron comunicarse a las 11, precisamente para notificarle la condición del destierro.

«No lo dejaban llamar, para que no me informara que le había sido sacado para informarle que iba a ser desterrado y fuera de Cuba, donde él se niega totalmente a abandonar el país», explicó la mujer.

El mensaje que Yosvany envió a través de su esposa fue contundente: «¿Por qué abandonar su patria, por qué abandonarla si al final los que se tienen que ir son todos los comunistas que han acabado con esta patria?»

Mailin Rodríguez Sánchez respaldó públicamente la decisión de su esposo y amplió su denuncia con palabras propias: «Que se vayan ellos, nosotros no tenemos por qué irnos. Nosotros queremos que Cuba sea grande, próspera, y que nuestros hijos tengan un buen futuro, como los tiene todas las partes del mundo».

La familia cerró su postura con una declaración de principios: «Nos negamos a salir de Cuba. Dios, patria, vida y libertad».

El caso de Yosvany Rosell acumula una larga historia de denuncias. En octubre de 2025 inició una huelga de hambre que se prolongó más de 39 días, llegando a un estado crítico con reportes de insuficiencia renal, lo que obligó a su traslado a una sala para penados en un hospital de Holguín.

El 26 de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor —expediente MC-1242-25—, exigiendo al Estado cubano proteger su vida, integridad y acceso a atención médica adecuada.

La condición impuesta a Yosvany no es un caso aislado. El régimen cubano ha aplicado de forma sistemática el mecanismo que relatoras especiales de la ONU denunciaron en marzo de 2026 como el modelo de «prisión o exilio».

Félix Navarro y su hija Saylí Navarro rechazaron una propuesta similar en mayo de 2026, mientras que Luis Manuel Otero Alcántara fue excarcelado en julio y enviado al exilio en Estados Unidos.

Según Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,306 presos políticos al 9 de julio de 2026, incluyendo 40 menores de edad, cifra que Human Rights Watch señaló que las excarcelaciones masivas anunciadas por el régimen en 2026 no redujeron, al excluir deliberadamente a los presos políticos.

Mailin Rodríguez Sánchez cerró su denuncia con una frase que resume la postura de toda la familia: «Hoy se encuentra sufriendo un genocidio. Una muerte lenta. Todo el cubano está sufriendo hoy por hoy. Pero la queremos libre. Y la queremos grande».