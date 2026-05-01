Félix Navarro y su hija rechazan exilio forzado tras mediación de la Iglesia Católica

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Los presos políticos Félix Navarro y su hija Saylí Navarro rechazaron categóricamente la propuesta de abandonar Cuba, después de que el Obispo Auxiliar de La Habana visitara sus respectivas prisiones para ofrecerles el exilio como salida, según informó Martí Noticias este miércoles.

La información fue confirmada por Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix y madre de Saylí, en un mensaje de audio.

«El pasado martes se presentaron en la prisión de Agüica el Obispo Auxiliar de La Habana y Presidente de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, con el objetivo de invitar a Félix a que abandonaran el país», declaró.

Tras la visita a Agüica, el prelado se trasladó a la prisión de mujeres La Bellotex, donde cumple condena Saylí, para hacerle el mismo planteamiento.

«Ya saben la respuesta de Félix y la respuesta de Saylí, que ellos no van a abandonar el país», subrayó Álvarez Campillo.

El obispo también expresó preocupación por la brutal golpiza que sufrió Félix Navarro el pasado 10 de abril a manos del oficial Yoslen Pedroso Sotolongo, jefe de requisa de Agüica, tras la cual fue trasladado a celda de castigo en aislamiento total.

La visita eclesiástica se produce en un momento de grave deterioro de la salud del opositor, de 72 años, quien padece diabetes y problemas respiratorios. Su familia ha denunciado reiteradamente la negación de atención médica adecuada en prisión.

Saylí, miembro de las Damas de Blanco, estuvo más de 137 días sin poder visitar a su padre pese a tener derecho a hacerlo cada 45 días. El régimen permitió un encuentro entre ambos el 18 de abril, apenas días antes de la visita del obispo.

El preso político Iván Hernández Carrillo, de la Primavera Negra de 2003 y quien también rechazó el exilio en 2011, hizo un llamado urgente a las autoridades eclesiásticas.

«Para que intercedan por la salud, por la vida y por la libertad de estos prisioneros políticos y de todos los presos políticos cubanos», exigió.

La postura de padre e hija no es nueva. Félix Navarro ya rechazó el destierro en 2011, cuando fue excarcelado tras cumplir ocho de los 25 años a los que fue condenado en la Primavera Negra como parte del «Grupo de los 75».

El Tribunal Supremo le revocó la libertad condicional el 29 de abril de 2025, apenas meses después de que fuera excarcelado por motivos de salud tras gestiones con el Vaticano.

Ambos fueron sentenciados por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021: Félix a nueve años y Saylí a ocho. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia en octubre de 2024.

Hernández Carrillo instó además a la Iglesia a solicitar al régimen la inmediata liberación de los Navarro y el cese de «los constantes abusos, castigos y atropellos» que sufren los condenados por motivos ideológicos, en un contexto de creciente presión internacional sobre La Habana para que libere a sus presos políticos.