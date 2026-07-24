“Parecía una película de terror”: denuncian estado de policlínico en Güira de Melena sin medicamentos ni condiciones para atender pacientes

El denunciante rechazó la narrativa oficial sobre el sistema sanitario cubano al cual presenta como "potencia médica"

Un padre cubano denunció este viernes en redes sociales las condiciones del policlínico de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde acudió durante la noche con su hijo enfermo y encontró un centro con escasa iluminación, sin medicamentos y con un personal médico que trabajaba en condiciones mínimas.

El testimonio publicado en Facebook por el usuario identificado como Fugitivo Kings describió un panorama que comparó con "los hospitales de las películas de terror, semi apagado", al tiempo que señaló que el policlínico cuenta con paneles solares, pero estos apenas alimentan algunos bombillos.

Captura de Facebook/Fugitivo Kings

Según su relato, el médico que atendió a su hijo mostró una actitud profesional y amable, aunque no pudo ofrecer tratamiento porque el centro carecía de duralgina, gravinol y otros medicamentos. "En ese lugar no había de nada para un paciente", resumió.

El padre también denunció las condiciones en las que trabaja el personal sanitario. Afirmó que durante el turno nocturno recibieron como merienda "un pan verde y en miniatura y un jugo", una situación que, a su juicio, refleja el abandono que enfrentan los trabajadores del sector.

En su publicación, cuestionó además a las autoridades locales. "¿Qué hacen los dirigentes de Güira además de engañar y robar 18 millones como lo hicieron recientemente?", escribió.

También rechazó la narrativa oficial sobre el sistema sanitario cubano. "Dónde está la potencia médica que tanto hablan, no hay nada en este país", añadió.

La publicación generó numerosas reacciones de personas que aseguraron haber vivido experiencias similares. Un usuario que dijo trabajar en el sector de la salud afirmó que "los que estamos trabajando lo hacemos por amor al trabajo, porque condiciones no tenemos, el salario es una basura".

Otro comentarista sostuvo que el problema se extiende a todo el país. "Lo mismo que pasa en este policlínico sucede en todos los de este país y a nadie le interesa. Para los dirigentes y sus familias tienen todo garantizado en los mejores hospitales", escribió.

Una tercera persona advirtió sobre el impacto de esas carencias en la atención médica. "Por esa misma causa es que llegan y se mueren, porque no hay nada o muy poco. Y lo más triste es que es así en cada municipio", comentó.

El sistema de salud de Artemisa arrastra problemas de escasez, déficit de personal especializado y deterioro del equipamiento desde al menos julio de 2025. La situación se agravó tras el paso del huracán Rafael, que dañó decenas de centros sanitarios en la provincia.

La crisis, sin embargo, es nacional. En febrero, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda declaró que el sistema estaba "al borde del colapso", y para abril de ese año faltaban 461 de 651 fármacos esenciales en farmacias estatales, más de 70 % del cuadro básico.

En junio, la estatal BioCubaFarma reconoció que no puede garantizar cerca de 300 medicamentos de los 395 comprometidos con el sistema nacional de salud. En este sentido, la entidad atribuyó la escasez al embargo estadounidense y a una brecha de financiamiento superior a 250 millones de dólares, explicación que amplios sectores de la población rechazaron al señalar ineficiencia y corrupción internas.

Una encuesta realizada entre febrero y marzo con más de 1,700 participantes reveló que 54,2 % de los cubanos enfrenta barreras severas para obtener medicamentos, mientras que solo 4,8 % los consiguió sin dificultad.

Mientras tanto, los médicos cubanos sobreviven con entre 10 y 16 dólares al mes, y quienes se atreven a exponer las condiciones reales de los centros médicos enfrentan represalias del régimen.