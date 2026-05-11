Encuesta: Mayoría de los cubanos reporta dificultades para conseguir medicamentos y atención médica

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Una encuesta digital realizada por CubaData para Diario de Cuba entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2026, con 1,788 participantes de todo el territorio cubano, revela que la mayoría de los cubanos enfrenta barreras severas para acceder a medicamentos y atención médica.

El estudio, que duró 19 días y constituye la segunda entrega de una serie de diez encuestas planificadas por Diario de Cuba, preguntó a los participantes qué tan difícil les había resultado conseguir medicamentos y atención médica en los últimos 12 meses.

En materia de medicamentos, los resultados son contundentes: solo el 4,8% de los encuestados logró obtenerlos sin dificultad.

El resto reportó algún tipo de obstáculo para acceder a los fármacos: el 41,4% dijo haber tenido «alguna dificultad», lo que eleva al 95,6% el total de cubanos con problemas para conseguir medicamentos.

El 40,4% reportó «mucha dificultad» y el 13,8% afirmó que le fue imposible conseguirlos, lo que suma un 54,2% de cubanos con barreras severas para acceder a fármacos.

La situación no es mejor en cuanto a la atención médica: el 37,1% declaró haber enfrentado «mucha dificultad» para recibirla, y el 11% dijo que fue imposible obtenerla.

Además, un 42,8% aseguró haber tenido «alguna dificultad» para acceder a servicios médicos, por lo que el 90,9% de los encuestados reportó problemas de acceso a la atención sanitaria en el último año.

Sumadas ambas categorías, el 48,1% de los encuestados enfrenta seria dificultad para acceder al sistema de salud estatal, mientras que apenas el 5,3% no tuvo ningún problema.

Los resultados reflejan el deterioro sostenido del sistema de salud cubano, marcado por la escasez de medicamentos, el déficit de personal sanitario y las dificultades crecientes para acceder a consultas, tratamientos y servicios hospitalarios.

La escasez de medicamentos y la falta de atención médica figuran además entre los problemas más críticos del hogar: el 39,4% de los encuestados los sitúa entre sus tres principales preocupaciones, y el 31,9% incluye la atención médica en ese mismo grupo.

Ambos problemas aparecen en una lista que también incluye inflación, apagones, falta de alimentos y crisis energética, lo que evidencia el peso creciente de la salud entre las preocupaciones cotidianas de las familias cubanas.

Cubadata reconoció además un desbalance de género en la muestra debido al menor acceso de las mujeres cubanas a internet y dispositivos móviles, aunque aseguró haber garantizado una participación suficiente para sostener la validez estadística de los resultados.

Estos datos coinciden con lo que las propias autoridades cubanas han reconocido.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió en julio de 2025 ante la Asamblea Nacional que Cuba solo contaba con el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible.

De los 651 fármacos esenciales del cuadro básico, 461 están en falta total o baja cobertura a nivel nacional.

En Villa Clara, autoridades provinciales reconocieron el 27 de febrero de 2026 que 368 de 636 medicamentos están en falta, y que «todas las familias farmacológicas están afectadas».

La crisis sanitaria se extiende más allá de los medicamentos. Más de 96,387 pacientes aguardan en listas de espera quirúrgica en Cuba, entre ellos 11,193 niños.

La tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por mil nacidos vivos, casi el triple del 3,9 registrado en 2018, un indicador del colapso progresivo del sistema.

A esto se suma la emigración masiva de médicos —estimada en 15,000 solo en 2025— y los apagones de hasta 20 horas diarias que afectan directamente los servicios médicos, según documentó Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026.

La encuesta también refleja el deterioro general de las condiciones de vida: el 78,2% de los hogares reportó que alguien se saltó al menos una comida por falta de alimentos, y el 57,1% califica la situación del país como «muy mala», frente al 52,3% que lo hacía en la primera encuesta de la serie, realizada entre enero y febrero de 2026.

Ese aumento en apenas pocas semanas indica un deterioro acelerado de la percepción ciudadana sobre una crisis que el régimen cubano no ha logrado revertir tras más de seis décadas en el poder.