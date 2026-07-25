Joven cubano: «Es decepcionante ver que el pueblo no hace lo que tiene que hacer»

El activista y creador de contenido Alfredito Fominaya publicó un video en Facebook en el que anuncia que dejará de hacer videos denunciando la dictadura cubana, no por rendirse, sino por la decepción que le genera la pasividad de buena parte de la ciudadanía ante la crisis que vive la isla.

«Ya no voy a hacer más videos denunciando la dictadura», arranca el joven en el clip, que acumula casi 30,000 visualizaciones y cerca de 3,000 reacciones en la plataforma.

Fominaya ilustra su frustración con un ejemplo concreto: un evento relacionado con «Anita» y «el pregonero» al que, pese a contar con miles de seguidores, acudieron apenas unos pocos.

La imagen que más le pesa es el contraste entre esa apatía y la cotidianidad que describe: gente «cantando pincha que yo te traigo la java y tantas fiestas» mientras se acumulan los apagones, el hambre y las personas encarceladas por pensar diferente.

«Es decepcionante ver que el pueblo no hace lo que tiene que hacer», afirma con claridad en el video.

Sin embargo, el mensaje central no es una renuncia sino una reorientación personal. Fominaya deja claro que su activismo no depende de la respuesta de la masa: «Yo hago lo que hago porque es verdadero, porque es justo y en mi caso porque es lo que Dios espera de mí».

El joven proyecta su mirada hacia el futuro con una imagen cargada de emoción: «Anhelo el día de estar sentado con mi pelo encanecido y quizás mis manos arrugadas... mirarle [a mi esposa] y decirle: fue difícil mi amor, fuimos coherentes con nosotros y valió la pena».

El cierre del video es una interpelación directa a cada espectador, rechazando la lógica de esperar que actúen los demás: «Lo que realmente importa no es que todos lo hagan, lo que realmente importa es que tú lo hagas, así que no esperes que hacen los demás, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú?»

Fominaya, cuyo nombre completo es Alfredo G. Fominaya Roig, se ha convertido en una de las voces críticas más visibles de la disidencia digital cubana en 2026. En abril, denunció que la Seguridad del Estado planea fabricarle una causa penal para encarcelarlo por sus opiniones.

En mayo, cuestionó la campaña oficial «Mi firma por la Patria», argumentando que las firmas no resuelven el agua, el hambre ni el miedo. Y en junio, respondió al presentador Michel Torres Corona, quien lo había descrito como «frustrado», insistiendo en que la demanda central es la libertad.

El activista tiene vínculos con el proyecto independiente «Fuera de la Caja Cuba», un colectivo de jóvenes surgido en enero de 2026 en el municipio del Cerro, La Habana, que usa arte, teatro y redes sociales para cuestionar al régimen y que ha sido hostigado por la Seguridad del Estado desde febrero de ese año.

El video se produce en un momento de crisis humanitaria aguda: apagones prolongados, escasez de alimentos y una cifra récord de represión política.

Según datos de Prisoners Defenders al 9 de julio de 2026, hay 1,306 presos políticos en Cuba, entre ellos 40 menores de edad, y más de 175 nuevos encarcelados en lo que va del año.

Fominaya cerró el video con las palabras que repite en cada publicación: «Libertad para los presos políticos, libertad para Cuba».