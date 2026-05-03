"Las firmas no son la solución": Mensaje de joven cubano desnuda la hipocresía del régimen

El joven cubano Alfredito Fominaya publicó un video en Facebook en el que lanza un mensaje contundente contra la narrativa oficial del régimen: las campañas de firmas no resuelven el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano.

"Las firmas no llenan el cubo de agua para bañarse, ni ahogan el llanto del niño que a las tres de la mañana no puede dormir porque el calor lo ahoga y los mosquitos se lo devoran", dice Fominaya.

Su diagnóstico de la situación actual es demoledor: "Mientras firman, se nos deshace la patria en la casa. Sin agua, sin sueño, sin comida y con miedo".

Alfredito se refiere a la campaña "Mi firma por la Patria", presentada por el Partido Comunista como un movimiento "espontáneo" de la sociedad civil para respaldar el gobierno.

El reel apunta directamente al argumento que el régimen repite como escudo: el embargo estadounidense como causa de todos los males.

"El bloqueo es el cuento bien contado por narradores malintencionados que solo lo creen aquellos que no quieren abrir los ojos", afirma.

Para Fominaya, la solución no está en propaganda ni en brabuconerías hacia Estados Unidos, sino en cambios reales: "El problema de nuestra nación se soluciona cuando un niño pueda dormir sin llorar, cuando un joven puede expresarse sin tener miedo y cuando un abuelito pueda disfrutar de sus nietos presentes y no emigrados, y sin preocuparse de qué va a comer por la noche".

El joven no es un rostro nuevo en la disidencia digital cubana.

En marzo protagonizó una respuesta viral a Silvio Rodríguez tras conocerse que el trovador había recibido un fusil AKM real en un acto oficial presidido por Miguel Díaz-Canel: "Escogiste cargar el instrumento equivocado. Preferiste cargar un AKM para perpetuar al que oprime en vez de llevar la guitarra que es lo que sabes usar para inspirar al pueblo", le dijo.

Esa visibilidad le costó cara. El 8 de abril, Fominaya denunció que la Seguridad del Estado lo amenaza con fabricarle una causa penal: "A un amigo se le acercaron y le dijeron que la Seguridad del Estado me tiene en la mira, que me van a inventar una causa, van a hacer algo, van a relacionarme con algo, van a crearse algo; ellos son creativos para hacerlo".

El patrón que describe no es nuevo. Los integrantes del proyecto El4tico, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, llevan más de dos meses presos tras ser detenidos el 6 de febrero en Holguín. El 20 de abril, cumplieron 72 días en prisión provisional sin fecha de juicio, acusados de "propaganda contra el orden constitucional".

Fominaya cierra su video con un llamado que resume la postura de miles de cubanos que observan desde dentro y desde la diáspora: "Libertad para aquellos que han decidido expresarse. Aunque eso les ha costado estar presos. Que Dios bendiga esta tierra".