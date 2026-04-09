Joven cubano denuncia amenaza de la Seguridad del Estado: "Me van a inventar una causa"

El cubano Alfredito Fominaya publicó un video en Facebook en el que denuncia públicamente que la Seguridad del Estado lo tiene en la mira y planea fabricarle una causa penal para encarcelarlo, únicamente por expresar sus opiniones.

En el reel, grabado en lo que parece ser su estudio personal, Fominaya relata que un agente del Estado se acercó a un amigo suyo para transmitirle la advertencia, dejando claro que como no pueden arrestarlo por ejercer su derecho constitucional a opinar, le inventarán un cargo.

"Estoy bajo amenaza de que me metan preso. A un amigo se le acercaron y le dijeron que la Seguridad del Estado me tiene en la mira, que me van a inventar una causa, van a hacer algo, van a relacionarme con algo, van a crearse algo, ellos son creativos para hacerlo", afirmó Fominaya.

El joven fue directo al señalar al aparato represivo como responsable de lo que pueda ocurrirle: "Yo hago responsable de lo que pueda pasar con mi vida a la Seguridad del Estado. De lo que pueda pasar con mi familia, hago responsable a la Seguridad del Estado. Lo que yo he hecho es ejercer mi derecho constitucional de opinar. No hay delito en lo que hago."

Fominaya no es una voz desconocida en el espacio crítico cubano en redes sociales. El pasado 29 de marzo protagonizó una respuesta ampliamente difundida al trovador Silvio Rodríguez, tras la polémica en que el régimen le entregó un fusil AKM real en un acto oficial presidido por Miguel Díaz-Canel. Fominaya le respondió: "Escogiste cargar el instrumento equivocado. Preferiste cargar un AKM para perpetuar al que oprime en vez de llevar la guitarra que es lo que sabes usar para inspirar al pueblo."

Esa visibilidad pública puede haber intensificado el escrutinio de la Seguridad del Estado sobre su actividad.

El mecanismo que denuncia Fominaya —amenazas indirectas a través de terceros y fabricación de cargos penales— está ampliamente documentado por organizaciones como Cubalex, Human Rights Watch y Prisoners Defenders.

Casos como el de la influencer Anna Bensi, puesta en arresto domiciliario en marzo, o los integrantes del proyecto El4tico, detenidos en febrero en Holguín por "propaganda contra el orden constitucional", ilustran el mismo patrón.

Según Prisoners Defenders, a finales de febrero Cuba contaba con 1,214 presos políticos. El indulto masivo anunciado el 2 de abril para 2,010 reclusos excluyó explícitamente a los condenados por "delitos contra la autoridad", la categoría bajo la que habitualmente caen opositores y críticos del régimen.

"Por opinar no puede ser que uno tenga que tener este tipo de amenazas y de represiones. Libertad para mi tierra. Dios tiene el control de mi vida, mi casa, mi familia, de todo lo que hago y lo seguirá teniendo", concluyó Fominaya en su denuncia.