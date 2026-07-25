Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, presenta su candidatura a la presidencia de Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, lanzó este sábado su candidatura a la presidencia de Brasil en una convención del Partido Liberal (PL) celebrada en el estadio Pacaembu de São Paulo, con la que el movimiento bolsonarista busca retornar al poder en las elecciones de octubre.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado y actualmente en régimen de prisión domiciliaria con severas restricciones— se presentó ante cientos de militantes como el continuador del proyecto político que su padre inició en 2018.

«Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de Bolsonaro», afirmó el senador en su discurso, reconociendo un estilo diferente al de su padre pero comprometiéndose a mantener el mismo rumbo ideológico.

Presentado ante el público por su esposa Fernanda Bolsonaro, el candidato prometió «rescatar a Brasil» de lo que calificó como un país «secuestrado» por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores (PT), al que acusó de promover la corrupción, elevar la carga tributaria y perseguir a sus adversarios políticos.

Flávio describió a su padre como víctima de persecución política y aseguró que intentaron acabar con él en tres momentos: la acuchillada que sufrió durante la campaña de 2018, el posterior encarcelamiento y el actual aislamiento. «Ninguna prisión va a callar el sentimiento de esperanza que despertamos», declaró.

Dado que las restricciones judiciales impiden a Jair Bolsonaro participar públicamente en actividades electorales, el acto incluyó un mensaje del expresidente generado con inteligencia artificial. «Reciban de brazos abiertos a la persona que elegí para reemplazarme. Mi hijo Flávio viene con fe. Brasil tiene futuro y el futuro es Flávio Bolsonaro presidente», rezaba la recreación digital.

El candidato también recibió mensajes de apoyo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, de Michelle Bolsonaro —esposa de Jair— y de sus hermanos Eduardo, autoexiliado en Estados Unidos, y Carlos, exconcejal de Río de Janeiro, quien afirmó: «Confío en tu capacidad de llevar hacia delante el trabajo de Jair Bolsonaro».

Uno de los momentos más encendidos de la convención lo protagonizó el presidente argentino Javier Milei, quien arremetió duramente contra Lula da Silva y llamó a Flávio a actuar. «Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!», exclamó.

Milei acusó a Lula de «diseminar el comunismo» por América Latina a través del Foro de São Paulo junto al fallecido líder cubano Fidel Castro, y proclamó: «Hoy el socialismo está siendo erradicado en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y esperamos que en octubre sea en Brasil».

También estuvieron presentes en la convención el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, quien elogió a Jair Bolsonaro como el «mayor líder que jamás vio» en su vida.

Flávio prometió que, de ganar las elecciones, su padre «subirá la rampa del Palacio de Planalto» junto a él en enero de 2027 para la ceremonia de investidura, y cerró su discurso con una declaración de intenciones: «Con ese propósito asumo hoy, delante de Dios y de todos ustedes, la misión de ser candidato a la Presidencia de la República».

Las encuestas sitúan a Lula con cierta ventaja de cara a los comicios de octubre: según un sondeo de Reuters del 24 de julio, el presidente ganaría una eventual segunda vuelta por 48% frente a 43%, aunque mediciones anteriores registraron empates técnicos e incluso una ventaja momentánea del candidato bolsonarista.