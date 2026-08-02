Lula oficializa candidatura para elecciones presidenciales de octubre en Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) proclamó este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato presidencial para los comicios de octubre en Brasil, en una ceremonia celebrada en el centro de convenciones Expo Center Norte de São Paulo ante unos 3,000 militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista.

El presidente del PT, Edinho Silva, confirmó la candidatura antes del inicio del acto: «Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; Alckmin, vice».

La fórmula repite la alianza con el moderado Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia, dentro del frente denominado «Juntos por Brasil».

Con 80 años, Lula afronta su séptima carrera a la Jefatura del Estado brasileño. Gobernó el país entre 2003 y 2010 y regresó al poder en enero de 2023 tras vencer a Jair Bolsonaro en segunda vuelta.

Para disipar dudas sobre su estado de salud, el veterano líder sindical ha repetido en los últimos meses que tiene «la misma energía de cuando tenía 30 años». Su revisión médica anual de marzo de 2026 en el Hospital Sírio-Libanês arrojó resultados «dentro de la normalidad».

Lula llega a la campaña defendiendo avances en la reducción del desempleo y la pobreza, aunque en un contexto económico menos favorable: el producto interno bruto crecerá en torno al 2% en este año electoral, por debajo del 3,4% de 2024 y el 2,3% de 2025.

La presión inflacionaria mantiene la tasa básica de interés en el 14,25%, mientras el déficit nominal ronda el 10% del PIB y la deuda pública ha superado el 80%, flancos que la oposición busca explotar durante la campaña.

A esos desafíos económicos se suma un frente judicial: el Supremo Tribunal Federal autorizó a finales de julio la apertura de dos investigaciones por presunto tráfico de influencias contra su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como «Lulinha», relacionadas con gestiones ante el Ministerio de Salud y la empresa pública Dataprev. Lula declaró que no intervendrá para proteger a su hijo y que, si es culpable, «tendrá que pagar» como cualquier otra persona.

Los comicios se perfilan como un duelo entre el progresismo que encabeza Lula y la extrema derecha representada por el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, oficializado como candidato del Partido Liberal el 25 de julio en una convención en el estadio Pacaembu de São Paulo.

Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado, condenado a 27 años de cárcel por tentativa de golpe de Estado y en prisión domiciliaria, y asume el liderazgo del espacio conservador como heredero político de su padre.

Según la encuesta más reciente de la firma Datafolha, realizada entre el 22 y el 23 de julio con 2,004 electores, Lula obtendría el 48% de la intención de voto frente al 43% de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.

Las elecciones generales de Brasil están fijadas para el 4 de octubre en primera vuelta y el 25 de octubre en segunda vuelta, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta.