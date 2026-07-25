Una discusión terminó en homicidio: Arrestan al presunto responsable en Broward

Jerry Saint Vil, de 26 años, fue detenido este sábado en Miramar, Florida, acusado de ser el responsable de la muerte de un hombre que fue atacado con arma blanca tres días antes en una gasolinera del condado Broward, según informó la Policía de Miramar.

De acuerdo con lo reportado por Telemundo 51, El crimen ocurrió la noche del miércoles en la gasolinera Mobil ubicada en el bloque 16000 de Miramar Parkway, alrededor de las 9:45 p.m.

La víctima fue identificada como Teófilo de Jesús Vargas Paulino, de 51 años, quien trabajaba en el lavado de autos contiguo a la gasolinera.

Tras ser apuñalado, Vargas fue trasladado en helicóptero a un centro de trauma, donde murió a causa de la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se originó en una discusión entre ambos hombres que escaló hasta el ataque. Los investigadores no han revelado el motivo de la pelea, y la Policía confirmó que ningún empleado de la gasolinera estuvo involucrado.

Tras el ataque, Saint Vil huyó del lugar, lo que desencadenó una intensa búsqueda policial que duró dos días.

La noche del miércoles, agentes de la Policía de Miramar desplegaron unidades K-9 y contaron con apoyo de efectivos del Alguacil de Broward y un helicóptero para rastrear al sospechoso.

El viernes, las autoridades publicaron la foto de Saint Vil y lo declararon buscado por cargos de homicidio en primer grado.

Este sábado por la mañana, la búsqueda llegó a su fin. «Tras una búsqueda exhaustiva en el área del bloque 2100 de Acapulco Drive, Saint Vil fue localizado y puesto bajo custodia sin incidentes», indicó Janice McIntosh, portavoz de la Policía de Miramar, en un comunicado recogido por el Miami Herald.

Saint Vil fue trasladado a la cárcel principal de la Oficina del Alguacil de Broward, donde enfrentará cargos de asesinato en primer grado con premeditación.

Registros de la Oficina del Alguacil de Broward muestran que Saint Vil había sido arrestado en mayo de 2026 por cargos de robo con allanamiento y allanamiento ilegal, lo que evidencia un historial delictivo previo al crimen.

Compañeros de trabajo de Vargas describieron al hombre como alguien ajeno a los conflictos. Lo habían visto terminar su jornada laboral con normalidad aquella noche, sin imaginar el violento desenlace que se avecinaba.

«Era una persona tranquila, trabajadora. No era una gente de problemas. No sé por qué pudo ocurrir eso. Sinceramente, nos sentimos tristes», declaró Amílcar Hernández, compañero de la víctima, en declaraciones recogidas por Telemundo 51.