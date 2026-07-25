Cumplió solo 18 meses por un crimen y años después cometió otro: El historial del hombre condenado a muerte en Miami-Dade

Un juez de Miami-Dade volvió a condenar a muerte a Rafael Andrés, de 62 años, por el crimen de Ivette Fariñas, una mesera de 31 años que trabajaba en el restaurante La Carreta del Aeropuerto Internacional de Miami y fue asesinada en 2005.

Un reporte de Telemundo 51 reveló que lo que convierte este caso en uno de especial gravedad es el historial del condenado: durante la audiencia del viernes, el juez Zachary James recordó que Andrés ya había sido condenado antes por el crimen de Linda Azcárreta, de 32 años, ocurrido en 1987, cuando la golpeó y apuñaló hasta la muerte.

Por ese primer crimen, Andrés fue sentenciado a nueve años de prisión, pero cumplió apenas 18 meses antes de ser liberado por buena conducta en un sistema penitenciario hacinado.

Esa salida anticipada le permitió regresar a la comunidad y, años después, cometer el crimen de Fariñas. Esta había contratado a Andrés para realizar trabajos de reparación en su apartamento del área de Westchester, en Miami.

Según los fiscales, Andrés golpeó a Fariñas en la cara y la cabeza, la apuñaló tres veces en el pecho, la asfixió y finalmente la estranguló con el cable eléctrico de su propia arrocera, para luego incendiar el apartamento.

El médico forense estimó que la víctima pudo haber sufrido hasta 30 minutos antes de morir.

Andrés también robó la tarjeta de cajero automático de Fariñas y huyó de la escena. Fue capturado en marzo de 2006, condenado en 2014 y sentenciado a muerte por primera vez en 2015.

Sin embargo, esa primera condena fue anulada tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2016 que declaró inconstitucional el esquema de Florida, que permitía al juez —y no al jurado— determinar los hechos necesarios para imponer la pena capital.

En noviembre de 2025, un nuevo jurado de Miami-Dade revisó la evidencia y recomendó la pena de muerte por un voto de nueve a tres, al considerar que el crimen fue atroz y cruel.

El juez James siguió esa recomendación el viernes y sentenció a Andrés a muerte por segunda vez, en lo que representa la primera condena de este tipo en más de una década que envía a un recluso de Miami-Dade al corredor de la muerte en Florida.

Entre los presentes en la sala estuvo René Azcárreta, hijo de Linda, quien tenía apenas siete años cuando encontró a su madre asesinada en 1987 y que con los años desarrolló un vínculo estrecho con la familia de Fariñas.

«Es algo que honestamente nadie debería sufrir», expresó Azcárreta tras conocer la sentencia.

El hijo de la víctima resumió el peso de cuatro décadas de espera con una advertencia directa al condenado: «Te dieron una oportunidad, una carta libre, y la desperdiciaste. Mereces lo que tienes ahora».

También señaló que, aunque la familia de Fariñas perdió a una hija, con el tiempo ganó a un hijo: «Nuestras familias han sido bastante unidas».

La familia de Fariñas abandonó la corte entre lágrimas y sin ofrecer declaraciones.

La defensa anunció que apelará la nueva sentencia y podría argumentar, entre otras cosas, que la recomendación del jurado no fue unánime.