Regalan bicicleta y dinero a abuelo cubano víctima de un robo en Ciego de Ávila

Anciano víctima de robo y su familia con la nueva bicicleta

Un anciano de Ciego de Ávila llamado Leonel perdió su única bicicleta -vieja, oxidada y su principal medio de transporte- cuando un ladrón se la sustrajo el martes pasado mientras él no miraba.

Lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió, apenas días después, en un gesto de solidaridad que conmovió a cientos de cubanos en redes sociales.

El caso se conoció gracias a una publicación en Facebook del activista y periodista ciudadano Guillermo Rodríguez Sánchez, quien relató cómo la sobrina nieta de Leonel compartió la situación en redes no para pedir ayuda, sino para expresar su indignación ante el abuso.

Leonel es un hombre mayor que aún trabaja para sostenerse y cuidar a su esposa enferma. «Con una cajita plástica amarrada en la parrilla salía diario hacia el trabajo y a hacer los mandados del hogar», escribió Rodríguez Sánchez.

«En un descuido algún cabrón lo veló y se llevó la bicicleta, no le importó que estuviera vieja y oxidada o saber que era de un anciano digno y trabajador», subrayó.

Tras el robo, quedó devastado y recorría las calles sin rumbo buscando la bicicleta.

Captura de Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

Un seguidor anónimo que conocía a la familia vio la publicación y contactó al activista con una propuesta directa: «Busca una bicicleta que esté en el rango de los 90 mil pesos que yo se la quiero regalar al señor, su familia me hizo el bien de múltiples maneras y quiero corresponder sin que sepan que fui yo».

La cadena de coincidencias no terminó ahí: otra seguidora localizó casualmente una bicicleta que se vendía por las calles avileñas con un cartel de «se vende» exactamente al precio de 90,000 pesos. Este viernes, Leonel ya tenía su nueva bicicleta.

El anciano agradeció el gesto en un video: «Agradezco de todo corazón esta ayuda humanitaria que usted ha tenido y este gesto tan generoso. Al igual que mi esposa, al igual que mis hijos, mis compañeros de trabajo, todos ellos le agradecen en el alma este gesto que usted ha tenido».

El propio Rodríguez Sánchez aprovechó para señalar la paradoja que encierra el caso: «Por Dios, una bicicleta 90 mil pesos y que ese sea el precio normalizado, lo de la inflación en Cuba es una locura absoluta sin control». Y añadió: «El que roba los tiene calculados a la perfección».

Esos 90,000 pesos equivalen a más de 28 salarios mínimos mensuales, fijados en 3,210 pesos desde el 1 de julio.

La bicicleta, un bien de primera necesidad en un país con transporte público precario, se ha convertido en un objeto de lujo inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

El robo de Leonel no es un caso aislado.

Según datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, Cuba registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115 % respecto a 2024, con 1,536 robos como la categoría más frecuente.

En Ciego de Ávila, la delincuencia ha sido un problema recurrente: en 2025 se desarticuló una banda dedicada al robo de motos que operaba con violencia en esa provincia y en Morón.

Los adultos mayores son hoy el grupo más vulnerable ante robos y asaltos en Cuba, según reportes de organizaciones independientes.

En febrero, un jubilado falleció tras ser asaltado en una cola bancaria en Cárdenas.

El régimen, sin embargo, no ha presentado ningún plan verificable de seguridad pública; sus recursos se concentran en el control político y la represión de la disidencia.

Ante esa ausencia estatal, la solidaridad ciudadana organizada en Facebook se ha convertido en el único mecanismo de respuesta real. Son gestos que el Estado debería garantizar y que, en cambio, dependen de la generosidad anónima de quienes poco tienen.