Dólar y euro hacen una pausa tras otra semana de escalada en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba abre este domingo con una aparente pausa, pero sin borrar las fuertes subidas acumuladas durante la última semana.

El dólar se mantiene en 674 pesos cubanos (CUP) y el euro en 785 CUP. El MLC, por su parte, sube ligeramente hasta los 479 CUP.

Así amanecen las divisas en Cuba

Dólar: 674 CUP

Euro: 785 CUP

MLC: 479 CUP

El dólar frena, pero acumula nueve pesos en una semana

El dólar estadounidense registra una tasa media de 674 CUP, con ofertas de compra en 670 y de venta en 677 pesos.

Evolución de la tasa de cambio

Aunque no cambia respecto a la jornada anterior, hace siete días se negociaba en 665 CUP. Esto representa un aumento semanal de nueve pesos, equivalente al 1,3%.

Hace 30 días su valor era de 653 CUP, aunque esta comparación debe tomarse con cautela porque puede incluir ajustes en la metodología del índice.

Durante el último mes, el dólar alcanzó un máximo de 675 CUP y un mínimo de 610 CUP, reflejo de la volatilidad que continúa marcando el mercado informal.

El euro se mantiene en máximos

Por su parte, el euro abre en 785 CUP, con una tasa de compra de 780 y una de venta de 790 pesos.

Su variación respecto al sábado es prácticamente nula, pero en una semana acumula una subida de 20 CUP. El pasado domingo se cotizaba en 765 pesos.

La moneda europea ha ganado un 2,6% en siete días y se mantiene en su nivel más alto de los últimos 30 días. Durante ese periodo llegó a caer hasta los 688 CUP.

Actualmente, el euro supera al dólar por 111 pesos.

El MLC registra la mayor subida semanal

El MLC se sitúa de forma orientativa en 479 CUP, con una compra en 458 y una venta en 499 pesos.

Su valor aumenta seis pesos frente a la jornada anterior, un 1,3%. En comparación con la semana pasada, acumula una subida de 23,5 CUP, equivalente al 5,2%.

Sin embargo, esta cotización debe interpretarse con prudencia debido al reducido número de operaciones que la respalda en esta franja horaria.

La tasa oficial sigue muy por debajo

El Banco Central de Cuba fija este domingo la tasa oficial del Segmento III en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro.

La diferencia con el mercado informal supera los 73 pesos en el caso del dólar y ronda los 101 pesos para el euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su tasa continúa alejada de los valores que predominan en las operaciones cotidianas.

Hace 30 días, el dólar oficial se encontraba en 585 CUP. Desde entonces ha subido hasta 601, pero el incremento no ha logrado cerrar la brecha con el mercado paralelo.

Una pausa que no alivia el costo de vida

La estabilidad de este domingo no significa que las divisas hayan perdido fuerza. En apenas siete días, el dólar ha subido nueve pesos y el euro 20.

En un escenario marcado por la inflación, los bajos salarios y la creciente dolarización de la economía, estos movimientos terminan trasladándose a los precios y reduciendo aún más la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal elaborado mediante el análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 26 de julio de 2026

1 USD = 674 CUP

5 USD = 3.370 CUP

10 USD = 6.740 CUP

20 USD = 13.480 CUP

50 USD = 33.700 CUP

100 USD = 67.400 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 26 de julio de 2026