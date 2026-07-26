Dólar y euro hacen una pausa tras otra semana de escalada en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba abre este domingo con una aparente pausa, pero sin borrar las fuertes subidas acumuladas durante la última semana.
El dólar se mantiene en 674 pesos cubanos (CUP) y el euro en 785 CUP. El MLC, por su parte, sube ligeramente hasta los 479 CUP.
Así amanecen las divisas en Cuba
- Dólar: 674 CUP
- Euro: 785 CUP
- MLC: 479 CUP
El dólar frena, pero acumula nueve pesos en una semana
El dólar estadounidense registra una tasa media de 674 CUP, con ofertas de compra en 670 y de venta en 677 pesos.
Evolución de la tasa de cambio
Aunque no cambia respecto a la jornada anterior, hace siete días se negociaba en 665 CUP. Esto representa un aumento semanal de nueve pesos, equivalente al 1,3%.
Hace 30 días su valor era de 653 CUP, aunque esta comparación debe tomarse con cautela porque puede incluir ajustes en la metodología del índice.
Durante el último mes, el dólar alcanzó un máximo de 675 CUP y un mínimo de 610 CUP, reflejo de la volatilidad que continúa marcando el mercado informal.
El euro se mantiene en máximos
Por su parte, el euro abre en 785 CUP, con una tasa de compra de 780 y una de venta de 790 pesos.
Su variación respecto al sábado es prácticamente nula, pero en una semana acumula una subida de 20 CUP. El pasado domingo se cotizaba en 765 pesos.
La moneda europea ha ganado un 2,6% en siete días y se mantiene en su nivel más alto de los últimos 30 días. Durante ese periodo llegó a caer hasta los 688 CUP.
Actualmente, el euro supera al dólar por 111 pesos.
El MLC registra la mayor subida semanal
El MLC se sitúa de forma orientativa en 479 CUP, con una compra en 458 y una venta en 499 pesos.
Su valor aumenta seis pesos frente a la jornada anterior, un 1,3%. En comparación con la semana pasada, acumula una subida de 23,5 CUP, equivalente al 5,2%.
Sin embargo, esta cotización debe interpretarse con prudencia debido al reducido número de operaciones que la respalda en esta franja horaria.
La tasa oficial sigue muy por debajo
El Banco Central de Cuba fija este domingo la tasa oficial del Segmento III en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro.
La diferencia con el mercado informal supera los 73 pesos en el caso del dólar y ronda los 101 pesos para el euro.
Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su tasa continúa alejada de los valores que predominan en las operaciones cotidianas.
Hace 30 días, el dólar oficial se encontraba en 585 CUP. Desde entonces ha subido hasta 601, pero el incremento no ha logrado cerrar la brecha con el mercado paralelo.
Una pausa que no alivia el costo de vida
La estabilidad de este domingo no significa que las divisas hayan perdido fuerza. En apenas siete días, el dólar ha subido nueve pesos y el euro 20.
En un escenario marcado por la inflación, los bajos salarios y la creciente dolarización de la economía, estos movimientos terminan trasladándose a los precios y reduciendo aún más la capacidad adquisitiva de los cubanos.
La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal elaborado mediante el análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 26 de julio de 2026
- 1 USD = 674 CUP
- 5 USD = 3.370 CUP
- 10 USD = 6.740 CUP
- 20 USD = 13.480 CUP
- 50 USD = 33.700 CUP
- 100 USD = 67.400 CUP
Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 26 de julio de 2026
- 1 EUR = 785 CUP
- 5 EUR = 3.925 CUP
- 10 EUR = 7.850 CUP
- 20 EUR = 15.700 CUP
- 50 EUR = 39.250 CUP
- 100 EUR = 78.500 CUP
- 200 EUR = 157.000 CUP
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado Informal de Divisas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del dólar en el mercado informal cubano?
El dólar se mantiene en 674 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Aunque no ha cambiado respecto a la jornada anterior, ha tenido un incremento de nueve pesos en la última semana, reflejando un aumento del 1,3%. Esta situación evidencia la continua volatilidad del mercado informal en Cuba.
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¿Cómo se encuentra el euro en el mercado informal cubano?
El euro se cotiza en 785 CUP, alcanzando su nivel más alto de los últimos 30 días. En la última semana, ha aumentado 20 CUP, lo que representa un incremento del 2,6%. Esta tendencia reafirma al euro como la divisa más cara en el mercado paralelo cubano.
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¿Qué representa el MLC en el mercado informal de Cuba?
El MLC (Moneda Libremente Convertible) es una referencia orientativa en el mercado informal, actualmente cotizado en 479 CUP. Ha experimentado una subida de 23,5 CUP en la última semana, lo que equivale a un aumento del 5,2%. Sin embargo, su cotización debe tomarse con cautela debido al reducido número de operaciones que la respaldan.
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¿Por qué hay una brecha tan grande entre las tasas oficiales y el mercado informal en Cuba?
La brecha entre el mercado oficial y el informal es significativa porque el Banco Central de Cuba fija tasas muy por debajo de las del mercado paralelo. Actualmente, la diferencia es de 73 pesos para el dólar y 101 pesos para el euro. Esta disparidad refleja la escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda en el mercado paralelo.
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¿Cómo afecta el mercado informal de divisas a la economía cubana?
El mercado informal de divisas tiene un impacto directo en la economía cubana al influir en la inflación y la capacidad adquisitiva de los cubanos. Los movimientos en este mercado se trasladan a los precios de los productos básicos, lo que reduce aún más la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en un contexto de inflación y bajos salarios estatales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.