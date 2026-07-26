Cuba arranca con fuerza en Santo Domingo 2026: suma cuatro oros en jornada de finales

La delegación cubana conquistó cuatro medallas de oro en la primera jornada de finales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada este sábado, con el judo como gran protagonista al aportar tres de las cuatro coronas.

El primer oro llegó desde el ciclismo: Marlies Mejías se impuso en la contrarreloj individual femenina de 30 km con un tiempo de 40:15.79 y una media de 44.7 km/h, superando a la mexicana Sara Roel y a la trinitense Teniel Campbell.

Con esa victoria, Mejías alcanzó su noveno oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y declaró su intención de seguir compitiendo por Cuba de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

«Estoy muy feliz por aportar la primera de oro a mi país», afirmó la ciclista al periódico digital JIT tras cruzar la meta.

El judo tomó el relevo con tres títulos consecutivos: Jonathan Charón en la categoría de menos de 60 kg masculino, Orlando Polanco en menos de 66 kg y Dali Sentmanat en menos de 52 kg femenino, todos en el tatami de Santo Domingo.

Antes de los oros, Cuba ya había abierto su cuenta en el medallero con varias preseas de bronce.

Las remeras Ana Jiménez y Leah Almeida fueron las primeras atletas cubanas en subir al podio en estos juegos, al obtener el tercer lugar en la modalidad de doble par de remos cortos peso ligero femenino.

El equipo masculino de arco recurvo, integrado por Javier Alejandro Vega, Hugo Franco e Iván Pérez, también sumó bronce al vencer a Guatemala.

El taekwondo aportó dos preseas adicionales gracias a los santiagueros Tania Indira Delgado y Danny Junior Valenciano: ella con el bronce en poomsae individual tradicional, y él estrenándose como medallista en la cita regional.

Con cuatro oros y cuatro bronces, Cuba cerró la primera jornada de finales en el tercer lugar del medallero general, en línea con el objetivo oficial de terminar entre los tres primeros en Santo Domingo 2026 y alcanzar entre 67 y 68 oros en total.

La delegación cubana, compuesta por 504 atletas inscritos en 42 disciplinas, llega a esta edición con el antecedente de haber terminado tercera en San Salvador 2023 con 74 medallas de oro.

El gobernante Miguel Díaz-Canel reaccionó a los resultados a través de la red social X con un mensaje que mezcló el elogio deportivo con el discurso político habitual del régimen: «Cada presea cuenta una historia de sacrificio. Verlos allí, en el podio, emociona porque no solo superaron al rival de turno, sino también el duro contexto que han decidido enfrentar para darle gloria a la Patria».