Cuba apunta al tercer lugar del medallero en Santo Domingo 2026

Cuba llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con la meta declarada de finalizar entre los tres primeros países del medallero general, según confirmaron autoridades y especialistas del deporte durante una emisión del programa Mesa Redonda.

La planificación oficial, presentada en ese espacio televisivo, establece que la delegación cubana aspira a conquistar al menos 67 medallas de oro, cifra que le permitiría competir por los puestos de privilegio en la clasificación general del certamen, que se celebra del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

El atletismo encabeza las expectativas con 12 títulos dorados proyectados, la mayor cuota de cualquier disciplina en el plan de metas cubano. Le siguen el tiro deportivo con siete oros, y canotaje, judo, lucha y boxeo con seis cada uno.

En el programa participaron el metodólogo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Víctor Corona; la campeona olímpica de lanzamiento de bala Yumileidis Cumbá; y los periodistas Carlos Hernández Luján y Norland Rosendo, quienes analizaron fortalezas y desafíos de la delegación.

La delegación inscrita para Santo Domingo 2026 suma 504 deportistas —276 hombres y 228 mujeres— distribuidos en 37 disciplinas, con un promedio de edad de 25 años y tres meses, representando 15 provincias y 104 municipios del país.

De ese grupo, 173 atletas, equivalentes al 34,3%, ya habían competido en ediciones anteriores de los JCC, lo que aporta experiencia a una delegación que competirá en 356 de las 497 pruebas convocadas.

Las aspiraciones cubanas recibieron, sin embargo, un golpe de última hora: Erislandy Álvarez, campeón olímpico de boxeo en los 63,5 kg en París 2024, no estará presente en Santo Domingo tras ser sometido a una operación quirúrgica de urgencia.

Su ausencia es especialmente sensible en el boxeo, disciplina donde Cuba proyectaba seis medallas de oro, y priva a la delegación de una de sus figuras más destacadas, quien conquistó el oro olímpico en París al vencer al francés Sofiane Oumiha por decisión dividida en la final.

El deporte cubano afronta además una crisis estructural marcada por la deserción de atletas. En julio de 2026, nueve de los 12 integrantes del equipo cubano de canotaje desertaron en Montreal durante una competencia previa a los juegos, en uno de los episodios más llamativos de los últimos meses.

Pese a esas bajas y limitaciones, las autoridades mantienen el optimismo de cara a la cita regional. El antecedente más reciente es San Salvador 2023, donde Cuba terminó tercera del medallero con 74 oros, 59 platas y 63 bronces, detrás de México y Colombia, resultado que sirve de piso de referencia para las metas de esta edición.

Los abanderados designados para Santo Domingo 2026 son la atleta Leyanis Pérez, campeona mundial de triple salto, y el luchador Luis Orta, en una ceremonia presidida por Díaz-Canel el 18 de julio.