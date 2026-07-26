Reidy Cardona y Leduar Suárez impulsan a Cuba con otro oro en el remo

Reidy Cardona y Leduar Suárez le entregaron a Cuba su quinta medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al ganar este domingo la prueba de doble scull masculino en la pista de remo de Bonao, en el centro geográfico de la República Dominicana.

Según informó el medio deportivo estatal JIT en su cobertura de Santo Domingo 2026, la dupla cubana controló los 2,000 metros de principio a fin y se despegó de la embarcación mexicana tras superar la mitad del recorrido, sin que esta pudiera recuperar terreno.

Cuba cruzó la meta con un tiempo de 6:32.80 minutos. México se quedó con la plata en 6:37.39, mientras que Venezuela completó el podio con el bronce en 6:39.62.

«Agradecemos a todos los que hicieron posible esta medalla, y muy contento con este resultado, porque a pesar de las dificultades se logró el objetivo», declaró Cardona al concluir la carrera.

Su compañero de bote también tuvo palabras de reconocimiento: «Queremos agradecer el respaldo recibido y a todos los que han estado trabajando con nosotros para que llegara este momento», afirmó Suárez cerca de la línea de meta.

Cardona es considerado el mejor remero de Cuba en la actualidad. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 acumuló plata en doble scull, oro en el ocho con timonel y bronce en el ocho mixto con timonel, y en París 2024 disputó sus primeros Juegos Olímpicos en la modalidad de single scull.

La jornada de este domingo también deparó otra alegría para la delegación cubana en el agua: Raima Ortiz y Loraidis Echavarría conquistaron la plata en la prueba femenina de doble scull.

El remo se consolida así como una de las disciplinas más productivas de Cuba en el arranque de estos Juegos. El sábado, Ana Jiménez y Leah Almeida habían inaugurado el medallero del remo cubano en Bonao con un bronce en el doble par de peso ligero femenino.

Esta actuación se suma a un arranque sólido de Cuba en Santo Domingo 2026, donde la delegación de 504 deportistas en 42 disciplinas apunta a quedar entre los tres primeros del medallero con al menos 67 oros, cifra similar a los 74 que obtuvo en San Salvador 2023.

El primer oro cubano en estos Juegos lo había aportado la ciclista Marlies Mejías el sábado en la contrarreloj femenina de 30 kilómetros, con un tiempo de 40:15.79.