Más de 2.000 MW de déficit este 26 de julio, mientras La Guiteras vuelve a salir del SEN

Cuba enfrenta este domingo, en plena conmemoración del 73 aniversario del asalto al Moncada, un déficit eléctrico proyectado de 2.080 MW para el horario pico, según la nota informativa de la Unión Eléctrica (UNE). La disponibilidad prevista es de apenas 1.150 MW frente a una demanda estimada de 3.200 MW.

La jornada arrancó con una nueva avería en la planta más grande del país: a la 01:07 de la madrugada, la UNE anunció en Facebook que la Unidad 1 de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, había salido del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) «por salidero en economizador».

Esta planta acumula al menos 17 salidas no programadas en lo que va de 2026, la mayoría por averías en la caldera y el economizador, convirtiéndose en el símbolo más visible del colapso termoeléctrico cubano.

El sábado, el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas del día, incluyendo la madrugada. La mayor afectación alcanzó 1.883 MW a las 21:40 horas, con impacto en todas las provincias del país.

Además de la Guiteras, están en avería la Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre (Nuevitas), la Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) y la Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté).

En mantenimiento se encuentran la Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna (Santa Cruz), las Unidades 5 y 6 de Antonio Maceo (Renté) y la Unidad 5 de Diez de Octubre (Nuevitas).

La generación distribuida tampoco ofrece alivio: 106 centrales están fuera de servicio por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron el sábado 5.258 MW/hora, con una potencia máxima de 876 MW, un aporte que resulta insuficiente para compensar el colapso térmico.

El contexto político añade una dimensión particular a la crisis energética de este domingo. En vísperas del 26 de julio, La Habana recibió electricidad de forma inusualmente sostenida, lo que activistas y ciudadanos interpretaron como una maniobra del régimen para desmovilizar protestas en una fecha políticamente sensible.

El miércoles, la Asamblea de la Resistencia Cubana convocó un cacerolazo nacional que se materializó en múltiples barrios habaneros, entre ellos Lawton, San Agustín, La Coronela, La Lisa, Centro Habana y San Miguel del Padrón.

El sábado, decenas de policías uniformados del MININT se desplegaron en El Diezmero, municipio San Miguel del Padrón.

Julio de 2026 ha sido el mes más crítico del año para el SEN: el 8 de julio se registró el mayor déficit histórico reportado, de 2.341 MW, y el sistema colapsó totalmente el 6, el 10 y el 14 de julio, dejando sin electricidad a aproximadamente 9,6 millones de personas en cada episodio.

El déficit proyectado para este 26 de julio —fecha en que el régimen celebra su efeméride más emblemática con el acto central en Pinar del Río— se acerca peligrosamente a ese récord histórico, mientras millones de cubanos enfrentan apagones prolongados en pleno receso laboral decretado por el propio gobierno.