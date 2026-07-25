Decenas de policías y uniformados del MININT se despliegan en El Diezmero ante protestas por agua y apagones

Un video difundido en redes sociales muestra este viernes por la noche un masivo operativo de fuerzas de seguridad en El Diezmero, reparto del municipio San Miguel del Padrón, en el este de La Habana, en medio de reportes de manifestaciones en distintos puntos de la capital cubana.

Las imágenes, publicadas por el usuario Elio Rafael Sosa, revelan al menos dos patrullas, un camión y una furgoneta, además de varias decenas de uniformados desplegados en la zona ante un grupo de vecinos que protestaban con gritos y bloqueando la calzada con ramas y desechos sólidos. Los vehículos, estacionados en fila, portaban rótulos de "Policía".

El periodista ciudadano Yainier Hidalgo Bajuelo confirmó el hecho en Facebook: «Reportan despliegue policial en El Diezmero, San Miguel del Padrón. En medio de los reportes de manifestaciones en distintos puntos de La Habana, imágenes difundidas en redes sociales muestran un amplio despliegue policial en El Diezmero».

El propio título del video viral resume el sentir de quienes lo comparten: «Despliegue militar en El Diezmero, no llegaron los americanos, es contra un pueblo indefenso».

El operativo se produce en la víspera del 26 de julio, fecha central del calendario del régimen cubano. Lejos de festejos, La Habana está en ebullición: el viernes, mujeres bloquearon la Calzada de 10 de Octubre por la escasez de agua y los apagones, mientras que en Lawton resonaron cacerolazos con calderos y extintores en el marco de un cacerolazo nacional convocado para las 9:00 p.m.

San Miguel del Padrón es uno de los municipios habaneros con mayor historial de conflictividad en 2026: en mayo, vecinos protestaron frente al gobierno municipal con la consigna «¡Corriente y comida!»; en junio hubo quema de gomas; y el 22 de julio se registró una fogata en La Cumbre.

El detonante del malestar son los cortes eléctricos que en algunas zonas superan las 20 a 24 horas diarias, que además impiden el bombeo de agua potable.

El despliegue en El Diezmero responde a un patrón que el régimen ha repetido a lo largo de julio: el 18 de julio desplegó boinas negras de la Brigada Especial Nacional del MININT en El Vedado, y el 12 de julio concentró policías y fuerzas paramilitares en La Habana Vieja durante las protestas por el aniversario del 11J.

Cubalex registró 319 eventos represivos y 253 manifestaciones solo en junio de 2026, mientras el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 107 protestas ese mes, casi el doble del récord previo.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, fue directa al valorar la estrategia del régimen: «La militarización no apunta a un enemigo externo sino a la propia población cubana».