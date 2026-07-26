Alex Saab se declara no culpable de delitos financieros ante corte federal de Miami

Alex Saab, el empresario colombiano que fungió como principal operador financiero del régimen chavista y luego como ministro de Venezuela, se declaró no culpable el viernes de cargos federales de lavado de dinero y otros delitos financieros ante un tribunal de Miami, abriendo formalmente la más reciente causa penal en su contra en Estados Unidos.

La declaración fue presentada por sus abogados durante una audiencia breve ante la jueza federal Lauren F. Louis, en el Distrito Sur de Florida. Saab, de 54 años, no compareció en persona. Su defensa solicitó que el caso sea resuelto por un jurado, y la jueza no fijó fecha para el juicio ni abordó la posibilidad de libertad bajo fianza.

Los fiscales federales acusan a Saab de conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dinero y ocultamiento del origen de fondos ilícitos vinculados al gobierno venezolano. Según el Departamento de Justicia, el esquema habría operado entre octubre de 2015 y al menos enero de 2026, e involucró el pago de sobornos para obtener contratos del programa CLAP —el sistema estatal venezolano de distribución de alimentos subsidiados—, el uso de empresas de fachada, facturas fraudulentas y registros de envío falsificados. Las autoridades estiman que el esquema movilizó aproximadamente 350 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. El cargo de conspiración para lavar dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

La audiencia del viernes fue la segunda comparecencia de Saab ante un tribunal federal de Miami en menos de tres meses. La primera tuvo lugar el 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela a Estados Unidos el 16 de mayo. Al llegar a Miami, Saab fue trasladado al Federal Detention Center tras aterrizar en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka escoltado por agentes federales, incluidos miembros de la DEA.

Su regreso a la custodia estadounidense fue el resultado de una cadena de eventos que comenzó el 4 de febrero de 2026, cuando Saab fue detenido en Venezuela en una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI. El gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez lo deportó meses después, argumentando que Saab es ciudadano colombiano y habría usado documentos presuntamente fraudulentos para obtener la nacionalidad venezolana.

La trayectoria judicial de Saab es extensa. Fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 durante una escala técnica de su avión y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Permaneció más de dos años detenido en Miami hasta que, en diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden lo incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses. Regresó a Caracas, donde Maduro lo recibió como héroe y lo incorporó a su gabinete como ministro de Industrias y Producción Nacional. En marzo de 2024, un tribunal federal de Miami desestimó todos los cargos anteriores en su contra.

Ese capítulo se cerró tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y el colapso de su gobierno. Investigadores estadounidenses han descrito a Saab como una figura clave en las redes utilizadas para asegurar importaciones, financiar programas gubernamentales y movilizar recursos internacionales durante los años de sanciones impuestas por Washington.

Este proceso en Miami es independiente del caso por narcotráfico contra Maduro y su esposa Cilia Flores en un tribunal federal de Nueva York, donde el juez fijó el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio.