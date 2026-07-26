Manifestación pro Cuba en México termina en polémica

Manifestantes y policías se enfrentan en la alcaldía Cuahutémoc de la la CDMX.

Una marcha de solidaridad con el régimen cubano realizada este domingo en la Ciudad de México desató una fuerte polémica entre autoridades capitalinas, después de que un grupo de manifestantes vandalizara la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc y los presuntos responsables fueran liberados poco después, según reportó Infobae.

La movilización fue convocada por organizaciones como Va por Cuba y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba con motivo del 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Bajo la consigna «¡No a la guerra contra Cuba!», los asistentes marcharon desde el Hemiciclo a Juárez hasta la antigua Embajada de Estados Unidos para rechazar el embargo estadounidense y una eventual intervención militar en la isla.

La manifestación transcurría sin incidentes hasta que un segundo grupo, integrado por personas con el rostro cubierto, realizó pintas en la fachada de la Alcaldía Cuauhtémoc, un inmueble catalogado como patrimonio histórico y protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega condenó los hechos y marcó distancia entre el derecho a la protesta y los actos vandálicos.

«El segundo grupo no vino a protestar. Vino a vandalizar. Con la cara cubierta, dañaron la fachada de la Alcaldía Cuauhtémoc, un edificio histórico protegido por el INBAL. La protesta se respeta. Los delitos no», escribió en sus redes sociales.

Rojo de la Vega aseguró que los responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía y aprovechó para reiterar su postura frente al gobierno cubano.

«Jamás defenderé un sistema que censura, persigue y encarcela a quien piensa distinto», afirmó.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ofreció una versión distinta. En una tarjeta informativa sostuvo que los policías auxiliares del Sector Orión no presentaron a ningún manifestante ante el Ministerio Público, sino que únicamente realizaron apercibimientos para permitir que la protesta continuara de forma pacífica. La dependencia anunció además una investigación interna para determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos.

La contradicción escaló poco después. Lilian Chapa Koloffon, directora general de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc, aseguró en su cuenta de X que los manifestantes sí fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero quedaron en libertad poco después.

«Como reina la impunidad, ya fueron liberados», escribió.

Rojo de la Vega fue más allá y denunció una presunta intervención política para evitar que prosperaran las detenciones.

«Lo más grave fue darme cuenta de que, para algunos, una llamada 'de arriba' vale más que una detención en flagrancia y cumplir con la ley. Cuando desde el poder se interviene para que la ley no se aplique, lo que se protege ya no son derechos: se protege la impunidad», afirmó.

La alcaldesa concluyó con un cuestionamiento directo:

«¿Por qué tanto empeño en defender a quienes vandalizaron un inmueble histórico? ¿A quién estaban protegiendo?».

Por su parte, el Frente de la Juventud Comunista de México denunció una supuesta «represión anticomunista» y aseguró que seis de sus militantes fueron detenidos sin justificación. El grupo vinculó el operativo con la decisión de Rojo de la Vega de retirar, en julio de 2025, las estatuas de Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara del Jardín Tabacalera, medida que provocó un enfrentamiento político con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el embajador de Cuba en México.

Hasta el momento, ni la Alcaldía Cuauhtémoc ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana han precisado el número de personas que participaron en la marcha ni han identificado públicamente a los involucrados en los actos vandálicos. La discrepancia entre ambas versiones mantiene abierta la incógnita sobre si hubo detenciones formales y, de ser así, quién ordenó la liberación de los manifestantes.