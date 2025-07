Alcaldesa mexicana que retiró estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara propone subastarlas: “Ahora páguenlo ustedes”

Vídeos relacionados:

La polémica en torno a las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en el parque Tabacalera de la Ciudad de México continúa creciendo, y ahora suma un nuevo capítulo, luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, propusiera este sábado subastar las esculturas retiradas para que quienes las veneran puedan comprarlas con su propio dinero.

En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria ironizó sobre el fervor de algunos sectores mexicanos por las figuras del dictador cubano y el guerrillero argentino, asegurando que si tanto los admiran, ahora tienen la oportunidad de “llevarse a casa” una parte del legado que defienden.

“A los comunistas de clóset, a los coleccionistas de dictadores, les traigo una oportunidad única. ¿Por qué no subastamos de manera oficial las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara? Pero esta vez lo tienen que pagar ustedes. No el pueblo, no con impuestos, no con nuestros espacios públicos. Con su dinero”, declaró Rojo de la Vega.

La propuesta surge días después de que la alcaldía concretara el retiro oficial de las estatuas el 17 de julio, en respuesta a una demanda histórica de vecinos de la colonia Tabacalera, quienes —según la alcaldesa— han solicitado la recuperación del espacio público libre de símbolos de dictaduras.

Rojo de la Vega defendió la medida como parte de una política coherente con los valores democráticos y los derechos humanos, y recalcó que tanto Castro como Guevara “predicaban libertad, pero callaban a balazos”. También afirmó que Castro y Che Guevara “no representan al pueblo cubano”, y reivindicó la valentía de rectificar posturas del pasado.

La iniciativa de subastar las esculturas ha generado reacciones diversas. Algunos la consideran una provocación, mientras que otros la celebran como un gesto simbólico que obliga a quienes glorifican figuras autoritarias a hacerlo sin recursos públicos.

La comunidad cubana opositora en México ha expresado su respaldo a la alcaldesa. El periodista José Raúl Gallego recordó que los actos en defensa de las estatuas han sido promovidos por la Asociación de Cubanos Residentes en México, una organización vinculada a la embajada cubana y acusada de hostigar a disidentes.

Diversos reportes han documentado cómo el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, así como agrupaciones afines, han reproducido tácticas represivas en territorio mexicano para silenciar a activistas críticos del régimen cubano. Desde acoso digital hasta presión institucional y boicots, las denuncias apuntan a una red organizada de vigilancia y censura.

Mientras tanto, las estatuas de Castro y Guevara siguen fuera del espacio público y su futuro está por definirse. El jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió que las figuras podrían reinstalarse en otro lugar, al considerar que forman parte de un "momento histórico" relacionado con la historia compartida entre Cuba y México.

