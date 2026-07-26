Cada día se dañan en La Habana 25 transformadores eléctricos como promedio, reporta televisión estatal

La capital cubana enfrenta una avalancha de averías en su red eléctrica: casi al finalizar julio, La Habana registra como promedio diario el daño de unos 25 transformadores monofásicos, aunque en determinadas jornadas esa cifra ha superado los 60 equipos en un solo día, según reconoció el estatal Canal Caribe.

La Empresa Eléctrica de La Habana puso en marcha una operación intensiva para sustituir los dispositivos paralizados y rehabilitar infraestructuras en las redes de distribución, con brigadas de linieros especializados llegados tanto de la capital como de varias provincias.

Especialistas identificaron como causa principal de la oleada de fallas el llamado «factor de coincidencia de cargas». Tras prolongadas horas de apagón, cuando se restablece el suministro, todos los consumidores conectan sus equipos al mismo tiempo, lo que genera una demanda explosiva que sobrecarga y destruye los transformadores.

«Además de las altas temperaturas que provocan un aumento de consumo, se suma también las largas horas de apagón. Y una vez que se restablece el servicio eléctrico, existe un fenómeno de coincidencia de las cargas que ha provocado un excesivo consumo en estos transformadores y a partir de ahí un incremento en el daño de los mismos», advirtió uno de los especialistas citados por el medio estatal.

Las fallas en cadena complican aún más la respuesta. Según otro técnico entrevistado: «Afectan no solo un transformador, afectan varios, y tiene que "nacer" el proceso de localización de la avería primero, después la evaluación de la magnitud y en última etapa la solución. Y todo eso, cuando tú lo sumas, es un tiempo que no es despreciable».

El Consejo Popular Párraga, en Arroyo Naranjo, fue señalado como una de las zonas con afectación más prolongada. Los linieros describieron jornadas agotadoras: «Para nosotros esto es todos los días, entramos a las 8 de la mañana y salimos 2, 3 de la mañana», relató uno de los trabajadores de brigada.

La magnitud del deterioro estructural quedó expuesta por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien reveló que en una muestra de 1,500 transformadores revisados en La Habana, 755 presentaban sobrecargas superiores al 7% por encima del nivel recomendado.

La fabricación nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda de reposición. Entre las plantas de La Habana, Santa Clara y Manzanillo se producen apenas unas 70 unidades diarias, y los equipos de mayor potencia no se fabrican en Cuba. En junio, la Unión Eléctrica reconoció que no existía disponibilidad física de repuestos de transformadores en ninguna provincia del país.

Esta crisis de distribución se enmarca en el colapso más amplio del Sistema Eléctrico Nacional. El 23 de julio, el déficit alcanzó 2,315 MW, rozando el récord histórico de 2,341 MW registrado el 8 de ese mismo mes. Cuba ha sufrido al menos cinco apagones totales del sistema en lo que va de 2026, y La Habana ha padecido cortes de hasta 20 y 24 horas diarias.

El Ministerio de Energía y Minas desplegó 15 brigadas de linieros de otras provincias para reforzar las labores en la capital, a las que se sumaron 32 operarios adicionales de Holguín. Algunos trabajadores describieron sus condiciones con crudeza: «Un apoyo para que tengan energía, aunque yo en mi casa no tenga, salgo de mi casa sin electricidad y entro sin electricidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que apoyar al pueblo», dijo uno de los operarios.

Ante los reiterados apagones y la intensa oleada de cacerolazos de protesta —incluso con convocatoria nacional— en la capital de la isla, máxime en vísperas del 26 de Julio, se han vivido un par de jornadas con una «rara» iluminación. «Esto es fachada y tregua lumínica contra un pueblo que se organiza», sentenció al respecto el activista Leonardo Romero Negrín.