Segundo día con luz en La Habana: «Si supiéramos el miedo que nos tienen», dice activista cubano

El activista Leonardo Romero Negrín celebró este sábado el segundo día consecutivo con electricidad en La Habana, pero advirtió que el retorno de la luz no es un logro del régimen sino una concesión arrancada por la presión ciudadana organizada, en un mensaje publicado en Facebook: «Tienen más miedo que dinero en las cuentas de GAESA», afirmó.

«Segundo día en que nos duelen las pupilas y no sabemos qué hacer con tanta luz», escribió Romero Negrín con ironía, antes de lanzar una de las frases más contundentes de su publicación: «Si supiéramos el miedo que nos tienen, CUANDO NOS ORGANIZAMOS, el mismo Díaz-Canel estaría dispuesto a quitarse su ecoflow por tal de que la Timba y el Fanguito tuvieran corriente a partir de las 9 de la noche».

El activista interpretó el restablecimiento del servicio eléctrico no como una mejora real del sistema, sino como una maniobra calculada del régimen. «Esto es fachada y tregua lumínica contra un pueblo que se organiza», sentenció, y pidió a los habaneros que no abandonen el hábito del cacerolazo: «Aún con luz, toque que su caldero para que no pierda el entrenamiento, porque en un ratico puede volver la oscuridad».

La publicación llega en un momento de máxima tensión política. La noche de este viernes 24, casi víspera del aniversario del asalto al Moncada, la Asamblea de la Resistencia Cubana había convocado un cacerolazo nacional a las 9:00 p.m., dejó imágenes de barrios "raramente" iluminados, y, aun así, se reportaron golpes de ollas en Lawton, San Agustín, La Coronela y La Lisa, además de Santiago de Cuba y Cienfuegos. En Lawton, vecinos del parque Dolores usaron calderos y extintores para amplificar el ruido de la protesta.

Romero Negrín no pasó por alto a quienes pagaron un precio más alto por reclamar electricidad. «Recuerde que en alguna medida hay agradecértelo a ti y a los hermanos anónimos que hoy duermen en el Vivac por reclamar lo que tú y yo estamos 'disfrutando' ahora», escribió, y pidió «dedicar un minuto a pensar en ellos y en los cientos de presos políticos que han forjado la pérdida de miedo que progresivamente hemos logrado».

El propio Romero Negrín conoce de cerca esa represión. Fue detenido violentamente el 1 de julio de 2026 durante un cacerolazo en Centro Habana por los apagones y la falta de agua, y liberado dos días después con una multa de 2,000 pesos cubanos. Su historial de arrestos se remonta al menos a mayo de 2021 e incluye detenciones durante el 11J, en marzo de 2025 y en febrero de 2026.

El contexto energético que rodea su mensaje es devastador. El 14 de julio, apenas el 4% de los clientes de La Habana tenía servicio eléctrico, y el 6 de julio Cuba sufrió su octavo apagón total del Sistema Electroenergético Nacional en casi 24 meses. La noche de este 23 de julio, la Unión Eléctrica reportó un déficit de 2,315 MW, rozando el récord histórico de 2,341 MW registrado el 8 del mismo mes.

Esa crisis ha alimentado una ola de protestas sin precedentes recientes. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 253 protestas en Cuba durante junio de 2026, cifra récord. La represión ha sido la respuesta sistemática: Prisoners Defenders cifró en 1,306 los presos políticos al cierre de junio. En enero de 2026, un tribunal condenó a hasta ocho años de prisión a seis personas por protestar durante un apagón en Encrucijada, Villa Clara.

Romero Negrín cerró su publicación con una aclaración que es también una declaración de principios: «En este post no se está incitando a nadie a delinquir...al contrario. Aquí se dice clarito y sin miedo: ¡ABAJO LA DICTADURA y VIVA EL PUEBLO ORGANIZADO!». Y añadió un guiño a la fecha: «Si quiere grite ¡LIBERTAD!...y cualquier cosa diga que mañana es 26», en referencia al 26 de julio, día en que el régimen conmemora el inicio de la Revolución y que este año coincide con una ciudadanía más organizada y menos dispuesta a callar.