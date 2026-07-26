Miami ya no es solo de cubanos: Así cambia el mapa latino del sur de Florida

El sur de Florida vive una transformación demográfica que lo convierte en uno de los espacios más diversos de Estados Unidos, donde la histórica hegemonía cubana convive ahora con más de una docena de comunidades latinoamericanas en plena expansión, según un análisis publicado por Telemundo 51.

Los condados de Miami-Dade y Broward reflejan hoy un mosaico que va mucho más allá de sus raíces caribeñas.

El primero tiene una población total de 2.70 millones de habitantes, de los cuales 1.86 millones -el 68.7 %- son latinos, según el U.S. Census Bureau y el American Community Survey (ACS 2020–2023).

Broward suma 1.94 millones, con entre 540,000 y 580,000 latinos, lo que representa entre el 27 % y el 30 % del condado.

Ciudades más latinas

Las ciudades más latinas de la región son Hialeah, con alrededor del 94 % de sus 223,109 habitantes de origen latino, seguida de Miami, donde los latinos representan más del 73 % de sus 442,241 residentes.

Los cubanos siguen siendo el grupo dominante, con cerca de un millón de personas en Miami-Dade -alrededor del 36 % del condado- y presencia mayoritaria en Hialeah, Miami Lakes y Homestead.

Sin embargo, su peso relativo ha caído levemente: en 2000 representaban aproximadamente el 45 % de la población del condado. «Aunque los cubanos siguen siendo el grupo más grande, su peso relativo ha disminuido con el tiempo, dando paso a una mayor diversidad», señala el análisis.

Los cubanos ceden terreno a otras nacionalidades

El grupo de mayor crecimiento en la última década es el venezolano.

Se estima que entre 350,000 y 400,000 venezolanos residen en la región, concentrados principalmente en Doral, Weston y Aventura. Doral, apodada «Doralzuela» por su altísima concentración de esta comunidad, alberga unos 27,000 venezolanos y más del 70 % de sus habitantes nació fuera de Estados Unidos.

Según la Florida International University (FIU), más de 50,000 venezolanos se mudaron a la región en los últimos 10 años impulsados por la crisis política y económica en su país.

Los colombianos, con unos 250,000-270,000 residentes en ambos condados, crecieron un 12 % entre 2010 y 2020 y tienen fuerte presencia en Doral, Weston y Sunrise.

Los puertorriqueños, cuya llegada se aceleró tras el huracán María en 2017, rondan los 220,000-240,000 en la región.

Los haitianos -que el Census no clasifica como latinos- suman más de 300,000 en el sur de Florida, con especial concentración en el norte de Miami y en ciudades de Broward como Lauderdale Lakes y Lauderhill.

Nicaragüenses, dominicanos, peruanos y mexicanos se incluyen dentro de las comunidades medias y emergentes cuya presencia ha ido en aumento.

Por último, salvadoreños, guatemaltecos, chilenos, brasileños y argentinos completan el mapa de Miami-Dade, que ya no puede leer en clave de una sola nacionalidad.

¿Cómo se prevé el futuro?

El reportaje de Telemundo 51 recuerda que aunque el censo oficial más reciente es el de 2020, los datos del ACS, FIU y Pew Research Center revelan tendencias claras.

La población cubana está disminuyendo de forma relativa (lenta, no absoluta), mientras la población venezolana crece aceleradamente.

Las comunidades sudamericanas seguirán expandiéndose.

Aunque en Miami-Dade la identidad histórica cubana seguirá siendo más fuerte, en Broward existe una mayor diversidad estructural debido a que hay más diversidad étnica y una mezcla más equilibrada entre el Caribe y Sudamérica.

Elementos que influyen en la demografía: la crisis de vivienda

Este mosaico enfrenta, sin embargo, un desafío creciente: la desaceleración demográfica provocada por el encarecimiento extremo de la vivienda.

Miami-Dade perdió más de 10,000 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025, con un éxodo interno récord de 113,700 residentes netos.

El precio promedio de una vivienda en el condado alcanzó los $711,025 en 2025, y el costo de vida en Miami ya supera al de Nueva York en un 5 %, según el Bureau of Economic Analysis.

Paralelamente, la inmigración internacional hacia Florida cayó un 56.6 %, de más de 411,000 personas en 2024 a 178,674 en 2025, en parte por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.

Según el Shimberg Center for Housing Studies de la Universidad de Florida, la migración total hacia el estado bajó a 201,191 personas en 2025, una reducción de más del 66 % respecto al pico reciente, lo que marca un punto de inflexión histórico para una región que construyó su identidad sobre la llegada constante de nuevos migrantes.