Miami pierde población a ritmo récord: más de 113,000 residentes se marchan

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El área metropolitana de Miami registró en 2025 su peor nivel histórico de migración doméstica neta, con una pérdida de 113,700 residentes estadounidenses netos, según datos del U.S. Census Bureau analizados por Nick Gerli, fundador de Reventure Consulting.

La cifra supera ampliamente el anterior mínimo histórico de -93,000 personas registrado en 2008, durante la crisis financiera global, y convierte al condado de Miami-Dade en el tercer mayor perdedor de población entre todos los condados de Estados Unidos, solo detrás del condado de Los Ángeles (-53,934) y el condado de Pinellas, Florida (-11,834).

Gerli señaló que Miami «suele perder estadounidenses debido a la migración saliente, y lo compensa con la inmigración internacional», pero advirtió que «las pérdidas domésticas ahora se están volviendo especialmente graves, lo que sugiere que el área está perdiendo residentes debido a su falta de asequibilidad».

El detonante principal de este éxodo es la crisis de asequibilidad en el sur de Florida: el precio promedio de una vivienda en Miami-Dade alcanzó $711,025 en 2025, mientras que el máximo accesible para una familia de ingresos medios en Florida es de apenas $258,000.

Los alquileres tampoco dan tregua: un estudio cuesta $2,050 mensuales, equivalente al 53.5% de los ingresos medios anuales de una persona soltera, con un aumento del 3.22% interanual.

A eso se suman las primas de seguros para propietarios más altas del país, con un promedio de $15,460 anuales, impulsadas por tormentas frecuentes y la crisis aseguradora en Florida.

Históricamente, Miami compensaba estas salidas domésticas con una fuerte inmigración internacional, principalmente latina. Sin embargo, en 2025 esa válvula de escape también se cerró: la inmigración internacional hacia Florida cayó un 56.6%, pasando de más de 411,000 personas en 2024 a 178,674, en gran medida por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.

Entre 2023 y 2024, casi 124,000 personas habían llegado a Miami-Dade desde el extranjero —principalmente latinos—, compensando el éxodo doméstico y permitiendo un crecimiento neto de 64,000 habitantes. Ese colchón desapareció en 2025.

El resultado combinado hizo que la población total de Miami-Dade cayera de 2,812,144 a 2,802,029 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025, una pérdida neta de 10,115 personas. Desde 2020, el condado acumula una pérdida doméstica neta de aproximadamente 278,000 residentes.

Las escuelas públicas de Miami-Dade también acusaron el golpe, reportando 13,200 estudiantes menos respecto al año anterior, reflejo directo de la menor llegada de familias inmigrantes.

El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha acelerado de forma alarmante. El éxodo de residentes de Miami-Dade venía agravándose desde la pandemia, impulsado por el boom de precios inmobiliarios que encareció drásticamente el costo de vida en el sur de Florida. Los precios de vivienda se dispararon un 53% desde junio de 2020.

El mercado inmobiliario ya acusa el impacto: el inventario de reventa subió un 119.2% en abril de 2026 respecto al año anterior, con 12,808 unidades disponibles. Los precios de condominios cayeron -4.46% anual en julio de 2025, y Miami figura entre las ciudades más caras para solteros en Estados Unidos.

Florida como estado registró apenas +22,517 migrantes domésticos netos en 2025, una caída del 93% desde el pico de +310,892 en 2022, según el U.S. Census Bureau.

Gerli resumió la situación con contundencia: «Estas estadísticas demográficas en Miami cuentan una historia bastante diferente de la narrativa convencional del mercado inmobiliario, y son una razón principal por la que el mercado inmobiliario se está dando la vuelta».