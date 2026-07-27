Policía de Brasil lanza operativo contra red de migración irregular cubana en la frontera con Guyana

La Policía Federal de Brasil ejecutó el jueves pasado la Operación Trapaceiros, un operativo para desmantelar una red criminal que facilita el ingreso irregular de cubanos desde Guyana hacia territorio brasileño, según informó el portal G1 de Globo.

Agentes cumplieron dos mandados de búsqueda y aprehensión expedidos por la 4ª Vara Federal de Boa Vista, capital del estado de Roraima, en el norte del país.

La ruta que atraviesa Guyana

El esquema investigado opera en el corredor fronterizo entre Lethem, en Guyana, y el municipio de Bonfim, en Roraima.

La ruta parte de La Habana en avión hacia Georgetown -capital de Guyana y único país de la región que no exige visa a ciudadanos cubanos—, continúa por tierra hasta Lethem y cruza clandestinamente el río Tacutu hacia Bonfim.

Desde allí, los migrantes avanzan por carretera hacia Boa Vista y, en muchos casos, continúan hacia Curitiba, São Paulo o Uruguay.

El agente de la Policía de Carreteras Federal Isaías Magalhães describió el alcance del negocio:

«Muchas de estas personas no tienen Boa Vista como destino final. La capital funciona solo como punto de paso. Esta red criminal cobra por el paquete completo, desde la salida de Cuba hasta el destino final dentro de Brasil».

Los traficantes -conocidos como «coiotes»- cobran entre 300 y 2,800 dólares por tramo.

Según BBC News Brasil, citado por O Globo, «a muchos cubanos se les hace creer que deben realizar este viaje a través de traficantes ilegales, pagando cantidades que superan los 10,000 dólares desde el momento en que salen de Cuba».

Una investigación que arrancó en 2022

La investigación que originó la Operación Trapaceiros comenzó en julio de 2022, cuando dos hombres fueron detenidos mientras transportaban extranjeros ingresados irregularmente al país.

La pericia de los teléfonos celulares incautados reveló indicios de una red más amplia.

La Policía Federal investiga también falsificación de documentos públicos, asociación criminal y acciones para la obtención de ventaja económica.

Solo en lo que va de 2026, más de 200 personas han sido rescatadas en operativos vinculados a esta red en la zona fronteriza.

Una cadena de operativos en 2026

Este operativo es el más reciente de una serie de acciones policiales intensificadas a lo largo del año.

En febrero, la Operación Malecón desmanteló en Boa Vista una red que había traficado al menos 200 cubanos en tres meses, liderada por el venezolano José Alberto Lira Lezama.

En junio, la Operación Conexão Norte resultó en el rescate de 189 migrantes cubanos en una semana.

El 8 y 9 de ese mes se produjo el mayor rescate humanitario registrado en Roraima en un solo día: 108 cubanos y cinco «coiotes» detenidos.

Entre los rescatados en operativos previos figuraban 39 cubanos -incluyendo diez niños, una embarazada y varios ancianos- que llevaban tres días sin comer, hacinados en tres vehículos alquilados.

Entre 2024 y junio de 2026, la Policía de Carreteras Federal rescató a 297 migrantes en Roraima, detuvo a 31 presuntos traficantes y confiscó 31 vehículos; el 91% de los rescatados eran cubanos.

Un éxodo que no se frena

Detrás de estas cifras está la crisis que empuja a miles de cubanos a arriesgar sus vidas: apagones crónicos, escasez de alimentos y medicamentos, inflación desbocada y represión política.

A ello se suma el cierre casi total de la ruta hacia Estados Unidos desde enero de 2025, cuando la administración Trump terminó el programa de parole humanitario y redujo los encuentros irregulares de cubanos en la frontera estadounidense en un 99%.

Ante ese cierre, Brasil se convirtió en el principal destino alternativo.

En 2025, los cubanos presentaron 41,919 solicitudes de refugio, cifra que supone el 55.4% del total nacional, y que superó por primera vez en una década a los venezolanos, con un aumento del 88.1% en relación con 2024.

En el primer cuatrimestre de 2026, 13,414 cubanos solicitaron refugio en Brasil -el 58% de todas las peticiones del período- y ninguno obtuvo reconocimiento formal de refugiado durante ese tiempo.