Entrenador argentino Lionel Scaloni rompe el silencio una semana después de perder la final del Mundial ante España

Selección argentina de fútbol que disputo la final ante España (i) y El entrenador, Lionel Scaloni (d)

Lionel Scaloni volvió a las redes sociales este lunes para dirigirse a los hinchas argentinos por primera vez tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, hace una semana.

El entrenador publicó un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que pidió disculpas a la afición del país sudamericano, reivindicó a sus jugadores y lanzó una crítica a quienes cuestionaron al equipo durante el torneo.

La final disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, acabó con victoria de España tras gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

España conquistó así su segundo título mundial y Argentina, vigente campeona del mundo, quedó a un paso de la gloria.

Una semana de emociones encontradas

Scaloni reconoció desde que necesitó tiempo para encontrar las palabras.

«Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar», escribió el director técnico del equipo.

Uno de los momentos más emotivos del texto fue cuando el entrenador asumió la responsabilidad por el resultado.

«Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida», escribió Scaloni, consciente del peso que un nuevo título habría tenido para los argentinos.

Sin embargo, el núcleo del mensaje fue una defensa encendida del plantel.

El DT reveló que en privado, cuando le hablaba de sus futbolistas a su esposa, los llamaba «mis guerreros», y enumeró los valores que, a su juicio, trascienden cualquier marcador.

El pasaje que más repercusión generó fue una frase escrita deliberadamente en mayúsculas.

«El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo)».

Una referencia que varios medios han interpretado como una respuesta directa a las críticas recibidas durante el torneo, especialmente tras la actuación en la final, en la que Argentina no logró rematar a portería en los 120 minutos.

El mensaje llegó horas después de que el entrenador abandonara Pujato, su ciudad natal en Santa Fe, donde había pasado varios días en la casa de sus padres rodeado de cientos de hinchas que le pedían autógrafos y le dejaban regalos.

Un cartel escrito a mano pegado en la puerta de la vivienda familiar anunció su partida: «¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño».

Scaloni emprendió el regreso a Mallorca, donde reside con su esposa Elisa Montero y sus hijos Ian y Noah.

Agradecimientos y futuro incierto

Scaloni dedicó el tramo final del mensaje a agradecer a todos los que rodearon a la selección durante el torneo.

«Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido», escribió.

El posteo no incluyó ninguna referencia explícita a su continuidad al frente del equipo.

Tampoco hizo mención alguna a detalles del partido que perdió Argentina ante España ni tampoco hubo referencia alguna ni felicitación alguna al rival.

En declaraciones previas, recogidas por La Nación, Scaloni había señalado que piensa cumplir su contrato -vigente hasta diciembre de 2026- y que luego evaluará su situación: «Lo más importante es la Argentina y la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no».

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, ya había expresado públicamente su intención de renovarlo hasta 2030.

El mensaje cerró con una posdata que se convirtió en la frase más compartida de la publicación: «Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro».