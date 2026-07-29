La FIFA abre expediente disciplinario contra Argentina tras la final del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió este miércoles un procedimiento formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una serie de incidentes ocurridos durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, informó ESPN.

La investigación se conoce apenas diez días después de la final del torneo, en la que España se proclamó campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres en el minuto 106, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El expediente contra la AFA incluye presuntas infracciones relacionadas con cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de varios partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad, exhibición de mensajes considerados inapropiados y lanzamiento de objetos desde las gradas durante encuentros de la selección argentina.

Uno de los hechos bajo investigación es la exhibición de una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" tras la semifinal frente a Inglaterra, acción que motivó una protesta formal del Reino Unido ante la FIFA.

De acuerdo con el organismo rector del fútbol mundial, la federación argentina podría haber vulnerado diversos artículos del Código Disciplinario relacionados con el uso de competiciones deportivas para fines ajenos al deporte, la conducta impropia, la discriminación y la responsabilidad de las asociaciones nacionales en el mantenimiento del orden y la seguridad en los estadios.

Además del procedimiento institucional, la FIFA abrió causas disciplinarias individuales por los incidentes registrados tras el pitazo final de la final mundialista, cuando se produjo una trifulca entre jugadores de ambos equipos.

Por Argentina fueron imputados Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el asistente técnico Roberto Ayala. Del lado español, el único expedientado es Pablo Martín Páez Gavira (Gavi).

Paredes enfrenta la situación más delicada. La FIFA le atribuye tres cargos por presuntas agresiones y ya había sido expulsado con tarjeta roja directa por el árbitro esloveno Slavko Vinčić al concluir el encuentro. Según las actas e informes del partido, el mediocampista habría sujetado por el cuello al defensor Eric García y empujado a Gavi cuando este intervino para separar la pelea.

Nahuel Molina, por su parte, afronta dos cargos por presunta agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa—, además de una acusación por conducta antideportiva relacionada con un supuesto altercado con Rodri Hernández.

Roberto Ayala fue imputado por una presunta agresión a Dani Olmo, mientras que Thiago Almada y Gavi deberán responder por presuntas conductas antideportivas.

Aún no hay sanciones

La apertura de los expedientes no implica una sanción inmediata. De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, tanto la AFA como los jugadores y miembros del cuerpo técnico implicados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una decisión.

El organismo tampoco ha adelantado cuáles podrían ser las sanciones. No obstante, su reglamento contempla suspensiones mínimas de tres partidos por conducta violenta y de seis encuentros por participar en una riña.

Un historial de antecedentes disciplinarios

La AFA llega a este nuevo proceso con antecedentes recientes ante la FIFA. En 2017 fue sancionada con una multa de 20,000 francos suizos por cánticos homófobos de su afición. En enero de 2024 recibió una multa de 50,000 francos suizos y el cierre parcial de un estadio por incidentes similares, y en septiembre de 2025 fue castigada con 120,000 francos suizos por actos de carácter racista registrados durante las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Las resoluciones sobre este nuevo expediente se conocerán una vez concluya el proceso disciplinario y la FIFA evalúe las pruebas y los descargos presentados por todas las partes involucradas.