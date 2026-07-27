"¿Pero había entrado?": Cubanos reaccionan con sarcasmo a la nueva salida de la Guiteras del SEN

La nueva salida de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrida en la madrugada del 26 de julio, provocó cientos de reacciones en la página de Facebook de CiberCuba.

Entre el humor negro, la ironía y la frustración, los lectores dejaron claro que la sucesión de averías en la mayor planta termoeléctrica del país ya no les sorprende.

La frase que más se repitió fue una pregunta convertida casi en meme: "¿Pero había entrado?". Decenas de personas escribieron versiones similares: "¿Y cuándo entró?", "No sabía que había entrado", "Pensé que todavía estaba fuera de servicio", "Ni nos enteramos de que estaba funcionando" o "¿En qué momento estuvo conectada?".

Para muchos, la noticia confirma que el funcionamiento de la Guiteras ya no cambia la realidad de los apagones. Un comentario resumió esa percepción: "Ella adentro o afuera no marca la diferencia".

Otro añadió: "Entran y salen y por gusto nunca hay corriente", mientras alguien escribió: "No nos damos cuenta ni cuando entra ni cuando sale porque los apagones siempre son los mismos".

La coincidencia con el 26 de julio también dio pie a una cascada de bromas. Numerosos lectores aseguraron que la termoeléctrica "salió a celebrar el 26 de Julio". Otros comentaron: "Fue a Pinar del Río al acto", "Se fue a asaltar el Moncada", "Cogió el feriado", "Tiene derecho a descansar también" o "Salió porque es día feriado".

Varios usuarios también ironizaron con el reconocimiento recibido recientemente por la planta. "Ya le dieron el diploma, ahora salió de vacaciones", escribió uno. Otro comentó: "El reconocimiento lo tenía bien merecido", mientras un tercero afirmó que fue premiada "por ser la que más se cae".

La Guiteras fue retratada por muchos como una viajera incansable. Entre los comentarios abundaron frases como "Siempre está de salida", "Sale más que yo", "Cómo le gusta la calle", "Nunca está en casa", "Qué visa tiene que sale tanto" y "La bandolera esa sale más que yo".

Otros aprovecharon la coyuntura para enlazar la noticia con recientes declaraciones oficiales sobre la "utopía". Así aparecieron mensajes como "Se fue con la utopía", "Va buscando el horizonte", "La Guiteras tiene la fiebre de la utopía" o "Dos pasos para adelante y diez para atrás".

No faltó tampoco el humor de doble sentido. "Da lo mismo que salga o que entre, para la corriente que tenemos", escribió un lector, mientras otro resumió el sentimiento general con una frase lapidaria: "Eso ya no es noticia, es normal". Otro fue aún más directo: "Digan algo que uno no sepa".

Entre las bromas también se coló la indignación. Algunos calificaron la situación como una "falta de respeto", lamentaron que "vivimos a oscuras" y cuestionaron que las reparaciones consistan únicamente en "remendar lo corroído" sin resolver el deterioro estructural de la planta.

Las reacciones muestran que la reiteración de las averías en la Antonio Guiteras ha dejado de generar sorpresa para convertirse en motivo de sarcasmo, resignación y desconfianza entre muchos cubanos, que sienten que, funcione o no la principal termoeléctrica del país, sus largas horas sin electricidad siguen siendo exactamente las mismas.