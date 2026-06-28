¡Nueva avería! La Guiteras no se incorporará al SEN este domingo

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta generadora de Cuba, no podrá reincorporarse este domingo al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras detectarse nuevas fugas de agua en su caldera durante una prueba hidráulica realizada la noche del sábado, según informó el periodista oficialista José Miguel Solís.

Solís precisó que la jornada del domingo se concentra en trabajos de soldadura y control de la avería, y que será necesaria una nueva prueba hidráulica para verificar la calidad de las reparaciones antes de intentar cualquier arranque.

Esta es la 16.ª salida del SEN que registra la Guiteras en lo que va de 2026.

La planta, ubicada en Matanzas, había abandonado el sistema el 24 de junio a las 5:48 p.m. por pérdida de agua en la caldera, agravada por un fallo recurrente en el economizador, apenas dos días después de haber regresado el 22 de junio.

El sábado, especialistas trabajaban en la reparación de tres tubos averiados del economizador, pero la prueba hidráulica nocturna reveló que los problemas persisten en la caldera.

El patrón se repite con una regularidad alarmante: la planta sale del sistema, recibe reparaciones parciales, regresa brevemente y vuelve a fallar.

Entre enero y mayo de 2026, la Guiteras acumuló 293 horas fuera de servicio únicamente por defectos en el economizador, y lleva más de 15 años sin un mantenimiento capital —el último fue en 2010—, con una deuda técnica que incluye la reparación de aproximadamente 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura.

Cada nueva avería de la Guiteras golpea directamente a una población que ya soporta una crisis eléctrica sin precedentes.

El 25 de junio se registró el mayor déficit eléctrico de la historia reciente de Cuba: 2,208 MW a las 8:50 de la noche, afectando a más del 70% del territorio nacional.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, proyectó para el sábado un déficit de 2,165 MW en el pico nocturno, según explicó en declaraciones recogidas por medios oficiales.

A ese déficit estructural se suman 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de diésel —890 MW perdidos— y otros 1,203 MW inactivos en instalaciones estratégicas por escasez de combustible.

Matanzas, la provincia donde se encuentra la Guiteras, acumula hasta 85 horas consecutivas sin electricidad en junio, mientras La Habana sufre apagones de hasta 22-24 horas diarias.

Antes de su salida del 24 de junio, la planta aportaba 250 MW de generación estable al SEN, una fracción crítica en un sistema al borde del colapso total.

La cita de Solís resume la situación sin eufemismos: «Se estima que la unidad no se incorpore al sistema durante este domingo».