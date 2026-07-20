"La utopía está en el horizonte": Díaz-Canel admite que no hay salida a la crisis en Cuba

Ante la pregunta directa de si Cuba puede salir de la crisis, el gobernante Miguel Díaz-Canel recurrió este lunes a una metáfora del escritor uruguayo Eduardo Galeano para no responder y escapar por la tangente con argucias de sofista de la escuela de Afanásiev.

«La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. Y el horizonte se adelanta en diez pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo». La frase, pronunciada en una entrevista exclusiva con RT en Español, equivale a admitir que no existe una salida concreta a la debacle que padece la población cubana.

La pregunta la formuló Oliver Zamora, corresponsal en La Habana del canal de propaganda ruso y figura habitual de la televisión estatal cubana. Zamora le preguntó al docto gobernante si había esperanzas «a pesar de todo», y obtuvo como respuesta un trabalenguas cantinflesco en lugar de un plan.

Lo que Díaz-Canel presentó como respuesta a la angustia de los ciudadanos es, en realidad, una versión de una cita célebre del cineasta argentino Fernando Birri, popularizada por Eduardo Galeano en su libro 'Las palabras andantes'.

«Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar», dice la cita parafraseada por el autor del 'Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible en Cuba'.

El sentido filosófico original —la utopía como motor del movimiento, no como destino alcanzable— adquirió en boca del "hombre de paja" del régimen cubano una connotación de resignación: la esperanza no conduce a ningún lugar concreto, solo sirve para seguir andando.

Solo en una dictadura el poder puede permitirse responder con semejante frivolidad pseudoliteraria a la pregunta más urgente de su pueblo.

El contexto en que se produce esa respuesta es devastador. En la misma entrevista con RT, Díaz-Canel reconoció que «hace seis meses que no llega un barco de combustible, solo llegó un barco ruso», mientras Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo y produce apenas 40,000. El suministro venezolano colapsó tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

La economía cubana acumula una caída superior al 15% desde 2020, con proyecciones externas que anticipan un desplome adicional del 7,2% para este año. En fechas recientes, el régimen oficializó un aumento del salario mínimo en el sector presupuestado de 2,100 a 3,210 pesos mensuales, un incremento del 53% que beneficia a todas las escalas salariales del Estado.

Con el dólar cotizando entre 660 y 695 pesos en el mercado informal en julio de 2026, ese nuevo salario mínimo equivale a apenas 4.65 a cinco dólares mensuales, una cifra que no alcanza ni de lejos para cubrir las necesidades básicas.

Díaz-Canel prometió ante RT que el régimen aplicará 121 de las más de 170 transformaciones económicas aprobadas antes de que termine julio, priorizando jubilados y personas en situación de vulnerabilidad. También aseguró que hay empresas de América Latina, Europa y Asia interesadas en invertir, aunque admitió que esos contactos «no se ventilan públicamente» por la presión estadounidense.

El uso de RT como plataforma responde a un patrón recurrente: el gobernante emplea ese canal para proyectar narrativas de resistencia ante audiencias afines, no para rendir cuentas ante los cubanos que padecen la crisis.

Zamora, el periodista que formuló la pregunta, protagonizó en mayo de 2025 una polémica por la adquisición de un SUV chino Bestune T55 valorado en 26,845 dólares, un lujo inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos.

Mientras el régimen acumula promesas sin resultados verificables, Díaz-Canel insiste en su estrategia de «resistencia creativa» frente a la presión externa.

La metáfora de la utopía que nunca se alcanza resume, sin quererlo, seis décadas de promesas incumplidas: un horizonte de bienestar, dignidad y justicia que siempre retrocede.