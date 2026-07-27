Gimnasta cubano Manrique Larduet se corona Campeón de Italia

El gimnasta cubano Manrique Larduet revalidó este domingo su título en los Campeonatos Italianos Absolutos 2026 y se proclamó por segunda vez consecutiva campeón absoluto de Italia, consolidando su dominio en la gimnasia artística del país europeo.

La final del concurso completo masculino se disputó en el Palameda de Meda, donde Larduet acumuló 82.900 puntos para imponerse con claridad sobre sus rivales y superar la marca de 81.250 puntos con la que había ganado el mismo título en 2025.

El podio resultó idéntico al de la edición anterior: Yumin Abbadini se quedó con la medalla de plata al sumar 80.400 puntos, mientras que Simone Speranza completó el tercer lugar con 80.100 puntos, en una definición muy ajustada por el segundo puesto.

Larduet compite en Italia bajo los colores del Gymnastics Romagna Team, club con el que ha consolidado un dominio sin precedentes en el circuito nacional italiano desde su llegada al país en 2022.

El cubano, nacido en Santiago de Cuba en julio de 1996, llegó a Italia tras romper con el sistema deportivo cubano del INDER en febrero de 2021, en parte como consecuencia de la expulsión de su entrenador Carlos Rafael Gil del organismo.

El INDER argumentó públicamente que Larduet no tenía la forma física necesaria para los Juegos Olímpicos de Tokio; él lo desmintió y confirmó que su renuncia había sido voluntaria y anterior a esas declaraciones.

En julio de 2022, Larduet retomó su carrera deportiva en Italia, incorporándose inicialmente al club Palestra As Gin-Ssd Gimnástica Civitavecchia antes de pasar al Gymnastics Romagna Team.

Su palmarés previo incluye la medalla de plata en el concurso completo del Mundial de Glasgow 2015 y una participación olímpica en Río 2016, donde fue finalista.

En los Campeonatos Italianos de 2025, celebrados en Quartu Sant'Elena, Larduet no solo ganó el título absoluto sino que también se llevó oros en anillas y paralelas, además de un bronce en barra fija, mostrando una versatilidad que mantiene en 2026.

Los Campeonatos Italianos Absolutos de Meda son además el último banco de prueba antes de los Campeonatos Europeos de Zagreb, lo que otorga a esta competición una relevancia especial en el calendario de la temporada.

Con el título del concurso completo ya en su poder, la atención se traslada ahora a las finales por aparatos, tanto masculinas como femeninas, que cerrarán los Campeonatos Italianos 2026 en Meda y donde Larduet buscará sumar más oros a su colección.