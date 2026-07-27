Triplista cubano Andy Díaz hace historia compitiendo por Italia

El triplista cubano nacionalizado italiano Andy Díaz escribió una página histórica este sábado en Florencia al ganar el Campeonato Nacional Absoluto de Italia con un salto de 17,87 metros, marca que batió simultáneamente el récord nacional italiano, el récord personal del atleta y la mejor marca mundial del año en la especialidad.

El habanero, nacido el 25 de diciembre de 1995, compitió en los Campionati Italiani Assoluti con una actuación dominante desde el primer salto, registrando marcas válidas de 17,87 metros en su primer intento y 17,81 metros en el tercero.

El podio se completó con Simone Biassuti (17,32 m) y Andrea Dallavalle (16,86 m), ambos a más de medio metro del ganador.

El récord anterior de Italia en triple salto era de 17,80 metros, también propiedad de Díaz, establecido el 21 de marzo de 2025 en Nankín durante el Campeonato Mundial bajo techo. Con el salto de este sábado, el atleta mejoró esa plusmarca en siete centímetros.

La mejor marca mundial del año hasta entonces también era suya: los 17,72 metros que había conseguido el 3 de julio de 2026 en Barletta, Italia. En Florencia la superó con creces.

Díaz se acerca así a la mítica barrera de los 18 metros, cuyo récord mundial absoluto pertenece al británico Jonathan Edwards con 18,29 metros, una cota alcanzada por muy pocos atletas en la historia de la disciplina.

El saltador, entrenado por el histórico triplista italiano Fabrizio Donato, salió de Cuba en 2021 durante la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio y se instaló en Livorno. Obtuvo la ciudadanía italiana en febrero de 2023 por méritos deportivos y pudo competir internacionalmente por Italia a partir del 1 de agosto de 2024, tras cumplir el período de espera exigido por World Athletics.

Desde entonces, su palmarés no ha dejado de crecer. Conquistó el bronce olímpico en París 2024 con 17,64 metros, en una final histórica donde los tres medallistas eran de origen cubano: Jordan Díaz (oro, España), Pedro Pablo Pichardo (plata, Portugal) y el propio Andy Díaz (bronce, Italia).

A ese bronce olímpico sumó la corona europea bajo techo en Apeldoorn 2025 y dos títulos mundiales consecutivos bajo techo: Nankín 2025 y Toruń 2026.

La actuación de Florencia consolida a Díaz como uno de los triplistas más dominantes del planeta y como exponente de la llamada escuela cubana del triple salto, cuyos principales representantes compiten hoy bajo banderas europeas tras abandonar la isla.

Según el portal especializado Swing Completo, «la llegada a Italia le abrió nuevas puertas al atleta y este no las desaprovechó», y su «explosividad, velocidad y técnica lo han colocado como uno de los atletas con mayor proyección para acercarse a la barrera de los 18 metros».