«Y el pueblo sin agua»: Indignación por un salidero frente a un círculo infantil en La Habana

Un video publicado en Facebook mostrando un enorme salidero de agua potable frente a un círculo infantil en el municipio habanero de San Miguel del Padrón provocó una ola de indignación entre residentes que denuncian llevar semanas e incluso meses sin recibir agua en sus viviendas.

El clip, compartido el pasado 22 de julio por el usuario Yasser Ramos Larrinaga, muestra la Calzada de San Miguel del Padrón completamente inundada por agua potable que corre sin control entre basura, escombros y otros desechos.

«Salidero de agua potable en la calzada de San Miguel del Padrón frente a un Círculo Infantil», escribió el internauta.

La publicación generó decenas de comentarios de vecinos que contrastaron el desperdicio de agua con la escasez que padecen diariamente.

«Eso es lo que no acabo de entender, salideros donde quiera y el pueblo sin una gota de agua», comentó una residente.

Otra aseguró que el problema no se limita a ese punto.

«Toda la calzada de San Miguel tiene salidero desde La Virgen camino hasta Diezmero», escribió.

"Llevamos más de dos meses sin agua"

Los testimonios compartidos bajo la publicación reflejan una crisis que afecta a distintos barrios del municipio y zonas aledañas.

Una vecina de Las Delicias del Diezmero denunció que llevaba 70 días consecutivos sin servicio.

Desde el Reparto Merceditas, otra residente afirmó que en su comunidad no recibían agua desde el 25 de mayo.

«No cae una gota de agua», escribió, al tiempo que recordó que entre los afectados hay personas encamadas, adultos mayores y recién nacidos.

Otros usuarios mencionaron problemas similares en San Francisco de Paula, Mirador del Diezmero, El Cotorro y el Reparto Eléctrico, donde aseguran que los cortes del servicio se prolongan desde hace más de dos meses.

Para algunos vecinos, la situación ya forma parte del paisaje cotidiano.

«Así llevan años, calles rotas, salidero de agua potable y agua de albañales también. Eso no asusta a los que nacimos en San Miguel; así ha sido desde que yo nací hace 40 años», comentó un residente.

Críticas a las autoridades

La falta de reparación del salidero también desató críticas hacia la gestión gubernamental.

«Eso es lo que tiene que mirar el gobierno y dejar de mandar tantas patrullas por sonar las cazuelas», escribió una mujer, en referencia a la respuesta policial frente a las protestas vecinales.

Otro usuario añadió: «Y el Mirador del Diezmero sin agua por dos meses. Eso no es culpa del bloqueo».

Además del desperdicio de agua potable, varios vecinos alertaron sobre el riesgo sanitario que representa el agua estancada frente a una institución infantil.

En los comentarios expresaron preocupación por la proliferación de mosquitos y la posibilidad de enfermedades como el dengue y la hepatitis, especialmente por tratarse de un área frecuentada por niños pequeños.

Una crisis que se agrava

El caso refleja la gravedad de la crisis del suministro de agua que atraviesa La Habana.

Especialistas de Aguas de La Habana informaron este mes que más de 500,000 habitantes de la capital sufren afectaciones en el servicio, una cifra que ha aumentado de forma sostenida durante 2026.

Las autoridades han atribuido parte del problema a los prolongados apagones, ya que alrededor del 87 % del sistema de abasto depende de la electricidad para bombear el agua hacia los hogares.

A ello se suma el deterioro de la infraestructura hidráulica. Datos oficiales citados por distintos medios indican que entre el 40 % y el 70 % del agua bombeada en La Habana se pierde por fugas antes de llegar a los consumidores, mientras que el propio gobierno reconoció en 2023 la existencia de más de 4,000 salideros activos en la red nacional.

La denuncia de San Miguel del Padrón se produjo apenas unos días antes de que Miguel Díaz-Canel afirmara públicamente, durante el acto nacional por el 26 de Julio, que el país avanza en la recuperación de los servicios básicos, incluido el abastecimiento de agua. Mientras tanto, los vecinos aseguran que el salidero continúa sin ser reparado y que en sus casas sigue faltando el recurso que se desperdicia a pocos metros de distancia.