Díaz-Canel habla de “avances” en el abasto de agua y otras “utopías” en Cuba

El gobernante Miguel Díaz-Canel visitó este viernes la Zona de Defensa Libertad, en el habanero municipio de Marianao, donde presentó la creación de reservorios y el uso de pipas para transportar agua como parte de los "avances" alcanzados en medio de la crisis de abastecimiento que golpea a la capital.
El recorrido formó parte de una nueva ronda de visitas a zonas de defensa, en la que el gobernante combinó el discurso sobre la preparación militar frente a la supuesta amenaza de Estados Unidos con la promoción de las transformaciones económicas impulsadas por su Gobierno.
De acuerdo con el reporte en Facebook del portal de la Presidencia de Cuba, Díaz-Canel aseguró que existen 80 transformaciones aprobadas para su implementación y que esa cifra superará el centenar la próxima semana.
Entre los resultados mencionó la incorporación de fuentes renovables de energía, mejoras en los servicios bancarios, la remodelación de los Sistemas de Atención a las Familias y la creación de nuevos reservorios de agua.
Al referirse a la crisis hídrica, el mandatario afirmó que empresas de distintos sectores han aportado medios para la transportación de agua y que se han creado nuevos reservorios para enfrentar las dificultades de abastecimiento, al presentar esas acciones como logros de gestión pese a que responden a una situación de emergencia provocada por el deterioro del sistema.
Las declaraciones contrastan con la magnitud de la crisis. Según los datos más recientes de especialistas de Aguas de La Habana, más de 500,000 habitantes de la capital permanecen afectados por problemas en el suministro de agua, una cifra que aumentó desde los 200,000 reportados en abril y los 376,055 registrados en mayo.
A escala nacional, cerca de 2.7 millones de personas enfrentan diariamente dificultades para acceder al agua potable.
El colapso del sistema hídrico está estrechamente ligado a la crisis energética. El 87 % de las instalaciones de bombeo depende del suministro eléctrico, pero solo 135 de las 480 estaciones existentes en el país cuentan con circuitos protegidos frente a los apagones.
Además, 40 % de los equipos de bombeo se encuentra en mal estado y el sistema opera con apenas el 37 % del combustible requerido.
La visita de Díaz-Canel coincidió con nuevas muestras de descontento en la capital. Ese mismo viernes, un grupo de mujeres bloqueó la Calzada de Diez de Octubre para exigir soluciones a los prolongados apagones, en otra protesta que refleja el creciente malestar ciudadano por el deterioro de los servicios básicos.
Días atrás, un conductor de pipa estatal fue captado en video vertiendo agua al suelo en San José de Las Lajas, Mayabeque, algo que desató una oleada de indignación en redes sociales.
En San Miguel del Padrón, la situación llegó al límite. Vecinos llegaron a pelearse por un cubo de agua cuando solo enviaron una pipa para toda la zona, y algunos recurrieron al agua de fosas sépticas.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en junio 107 protestas callejeras, récord histórico absoluto, muchas vinculadas directamente a la escasez de agua y los apagones, una tendencia que en julio no muestra señales de revertirse.
Preguntas frecuentes sobre la situación del abastecimiento de agua y energía en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los "avances" en el abastecimiento de agua que menciona Díaz-Canel?
Díaz-Canel destacó la creación de reservorios y el uso de pipas para transportar agua como parte de los avances en el abastecimiento de agua en La Habana. Sin embargo, estas acciones responden a una situación de emergencia y no solucionan el problema estructural del sistema hídrico del país.
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¿Cuál es la situación actual del suministro de agua en La Habana?
La crisis hídrica en La Habana es grave, afectando a más de 500,000 habitantes debido principalmente a problemas en el suministro eléctrico que paralizan las bombas de agua. Esta situación ha empeorado desde abril, cuando se reportaron 200,000 afectados.
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¿Cómo influye la crisis energética en el suministro de agua en Cuba?
La crisis energética agrava significativamente el problema del agua, ya que el 87 % del sistema de bombeo depende de la electricidad. Con solo 135 de las 480 estaciones de bombeo protegidas contra apagones, cada corte de luz se convierte en una crisis hídrica.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano ante la crisis del agua y apagones?
El gobierno ha implementado medidas paliativas como el uso de pipas para suministrar agua y la promoción de energías renovables. Sin embargo, estas acciones no abordan las causas estructurales de la crisis y han sido insuficientes para aliviar el malestar ciudadano.
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¿Cuál es el papel de las Zonas de Defensa en la actual crisis cubana?
Las Zonas de Defensa son estructuras clave del sistema de organización territorial del régimen cubano para enfrentar situaciones excepcionales. Díaz-Canel ha insistido en colocar a personas "capaces" al frente de estas zonas en un intento por gestionar la crisis actual y evitar un estallido social.
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