Díaz-Canel habla de “avances” en el abasto de agua y otras “utopías” en Cuba

Más de medio millón de habaneros tienen afectaciones en el suministro de agua

El gobernante Miguel Díaz-Canel visitó este viernes la Zona de Defensa Libertad, en el habanero municipio de Marianao, donde presentó la creación de reservorios y el uso de pipas para transportar agua como parte de los "avances" alcanzados en medio de la crisis de abastecimiento que golpea a la capital.

El recorrido formó parte de una nueva ronda de visitas a zonas de defensa, en la que el gobernante combinó el discurso sobre la preparación militar frente a la supuesta amenaza de Estados Unidos con la promoción de las transformaciones económicas impulsadas por su Gobierno.

De acuerdo con el reporte en Facebook del portal de la Presidencia de Cuba, Díaz-Canel aseguró que existen 80 transformaciones aprobadas para su implementación y que esa cifra superará el centenar la próxima semana.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

Entre los resultados mencionó la incorporación de fuentes renovables de energía, mejoras en los servicios bancarios, la remodelación de los Sistemas de Atención a las Familias y la creación de nuevos reservorios de agua.

Al referirse a la crisis hídrica, el mandatario afirmó que empresas de distintos sectores han aportado medios para la transportación de agua y que se han creado nuevos reservorios para enfrentar las dificultades de abastecimiento, al presentar esas acciones como logros de gestión pese a que responden a una situación de emergencia provocada por el deterioro del sistema.

Las declaraciones contrastan con la magnitud de la crisis. Según los datos más recientes de especialistas de Aguas de La Habana, más de 500,000 habitantes de la capital permanecen afectados por problemas en el suministro de agua, una cifra que aumentó desde los 200,000 reportados en abril y los 376,055 registrados en mayo.

A escala nacional, cerca de 2.7 millones de personas enfrentan diariamente dificultades para acceder al agua potable.

El colapso del sistema hídrico está estrechamente ligado a la crisis energética. El 87 % de las instalaciones de bombeo depende del suministro eléctrico, pero solo 135 de las 480 estaciones existentes en el país cuentan con circuitos protegidos frente a los apagones.

Además, 40 % de los equipos de bombeo se encuentra en mal estado y el sistema opera con apenas el 37 % del combustible requerido.

La visita de Díaz-Canel coincidió con nuevas muestras de descontento en la capital. Ese mismo viernes, un grupo de mujeres bloqueó la Calzada de Diez de Octubre para exigir soluciones a los prolongados apagones, en otra protesta que refleja el creciente malestar ciudadano por el deterioro de los servicios básicos.

Días atrás, un conductor de pipa estatal fue captado en video vertiendo agua al suelo en San José de Las Lajas, Mayabeque, algo que desató una oleada de indignación en redes sociales.

En San Miguel del Padrón, la situación llegó al límite. Vecinos llegaron a pelearse por un cubo de agua cuando solo enviaron una pipa para toda la zona, y algunos recurrieron al agua de fosas sépticas.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró en junio 107 protestas callejeras, récord histórico absoluto, muchas vinculadas directamente a la escasez de agua y los apagones, una tendencia que en julio no muestra señales de revertirse.