Apenas unas semanas después de la filtración de dos videos íntimos suyos junto al cantante colombiano Beéle, Isabella Ladera ha reaparecido en redes sociales con una energía completamente distinta. Esta vez, la influencer venezolana se dejó ver relajada, sonriente y disfrutando del mar Caribe en compañía de Hugo García, con quien protagoniza una escapada que muchos ya interpretan como el inicio de una nueva historia sentimental.

Aunque ninguno ha confirmado oficialmente que estén en una relación, las imágenes que comparten desde Puerto Rico hablan por sí solas. Caminatas por la playa, paseos en avioneta, saltos en paracaídas y desayunos compartidos han marcado esta travesía, cargada de complicidad y buen humor. En una de las historias más comentadas, Hugo grabó a Isabella en bikini junto al mar y escribió “¡Y qué vista!”, una frase que muchos leyeron como un guiño entre admiración y coqueteo.

Isabella, quien vive en Miami junto a su hija Mía —fruto de una relación anterior con el empresario Isander Pérez—, parece estar apostando por una etapa más auténtica y transparente en redes. Tras el escándalo de los videos, ocurrido hace muy poco, había optado por el silencio. Ahora, junto a García, vuelve a mostrarse sin filtros, más libre y en confianza.

Hugo García, conocido por su paso por realities de competencia en Perú y por su faceta como modelo, deportista e influencer, fue uno de los primeros en expresarle apoyo público tras la polémica. “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió entonces, utilizando su nombre completo: Andrea Isabella Ladera Ceresa. Ese mensaje fue interpretado como una muestra de afecto incondicional y el primer indicio de que entre ellos había más que una amistad.

En una reciente interacción con sus seguidores, Ladera fue consultada directamente sobre su vínculo con el exchico reality. “¿Te sientes cómoda con Hugo? ¿Crees que es una buena persona para tu vida?”, le preguntaron. Su respuesta, aunque breve, dejó entrever mucho: “Es hermoso. A todos les deseo vínculos que te hagan evolucionar en armonía”. Una frase que, sin confirmar nada, deja clara la conexión especial que están construyendo.

Por ahora, la relación entre Isabella y Hugo parece desarrollarse paso a paso, sin etiquetas ni declaraciones formales. Pero con cada publicación, mirada, abrazo o frase compartida, el mensaje es claro: están juntos, se acompañan y disfrutan del momento. Y, al menos en redes, eso ya es suficiente para hacer ruido.

