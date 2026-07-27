La Dura se roba todas las miradas en Grecia con sus looks más impresionantes

La Dura está viviendo un verano de película. La influencer y modelo cubana Diliamne Jouve González lleva días recorriendo las islas griegas de Santorini y Mykonos junto a su novio, el empresario Jorge Carlos Pajón, y cada salida se convierte en un desfile de moda de lujo que sus más de tres millones de seguidores en Instagram no pueden dejar de aplaudir.

Desde el primer post del viaje, quedó claro que La Dura no iba a Grecia solo a descansar. El look elegido para estrenar la escapada fue un conjunto maxi halter de estampado psicodélico en tonos rosa, lila y blanco, combinado con sombrero de paja de ala ancha, gafas de sol redondas, collar y pulseras doradas, y un bolso tipo tote en rosa palo con cadena plateada.

Las fotos la muestran junto a la piscina infinita con el Mar Egeo de fondo, y los comentarios lo dicen todo: "Hermosa", "la verdadera dura" o "eres inspiración".

Pero el look que realmente incendió las redes fue el que tituló «Golden hour», ya en Mykonos, que acumula más de 80,000 likes y se convierte en el post más viral del viaje. El protagonista: un vestido largo de crochet artesanal en turquesa, verde menta, rosa y naranja, con lentejuelas, flecos en la parte inferior y un escote en V con abertura en el abdomen que dejaba ver el piercing de ombligo. El bolso Chanel quilted en rosa salmón con cadena dorada completó un conjunto que la cantante Daniela Reyes resumió con un simple «Bella» en los comentarios. Otro seguidor fue más directo: «Niña, pero cómo se puede ser tan bella, me estás cayendo un poco mal... mentira, hermosa».

El siguiente look que publicó fue un giro de 180 grados en el color pero no en el nivel: un conjunto total white de crochet formado por top con detalles de perlas, minifalda y kimono largo, todo a juego. Las fotos la muestran frente a la boutique de Chanel en Mykonos, con sombrero de paja tipo canotier, bolso Chanel Classic Flap blanco con cadena dorada, gafas de sol oscuras, collar dorado chunky y sandalias de tiras blancas. Puro blanco mediterráneo.

Entre look y look, La Dura también encontró tiempo para un momento más relajado: traje de baño enterizo en beige crema, piscina infinita del hotel NOMO en Santorini y una bandeja flotante con desayuno sobre el Mar Egeo. «Breakfast over the Aegean Sea», escribió. Un seguidor no pudo evitar lanzarle un recado a Pajón en los comentarios: «Pajón, dale suave con la niña».

Y para cerrar el repaso, un vestido largo amarillo limón con escote halter, transparencias y lentejuelas en la parte inferior, bolso blanco y aretes dorados grandes durante la hora dorada. Porque si hay algo que La Dura sabe hacer, es aprovechar cada atardecer griego como si fuera una sesión de fotos profesional.

La pareja, que oficializó su relación el 14 de febrero de 2026, ya había protagonizado un viaje viral a Bahamas en marzo. Grecia, sin embargo, está siendo su aventura más glamurosa hasta la fecha, y con varios días de vacaciones aún por delante, queda por ver qué otros looks guarda La Dura en esa maleta.